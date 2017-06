Jan 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14AU1 IOC 91D 13-Jan-12 99.9179 9.9970 1 200 99.9179 9.9970 INE001A14FF1 HDFC 91D 13-Jan-12 99.8983 9.2896 2 31 99.8983 9.2896 INE001A14EW9 HDFC 180D 16-Jan-12 99.8162 9.6015 2 40 99.8162 9.6015 INE549A14DW9 HINDUSTAN CONST. 91D 17-Jan-12 99.7813 10.0001 1 25 99.7813 10.0001 INE916D14JL4 KOTAK MAH PRIME 90D 17-Jan-12 99.7924 9.4915 1 1.57 99.7924 9.4915 INE514E14DD5 EXIM 20-Jan-12 99.7145 9.5005 2 50 99.7145 9.5005 INE872A14DC7 SREI INFRAST FIN 90D 23-Jan-12 99.6274 9.7505 1 50 99.6274 9.7505 INE463A14858 BERGER PAINTS (I) 28D 30-Jan-12 99.4631 9.3822 1 42 99.4631 9.3822 INE020E14494 SEC. TRADING CORP.182D 8-Feb-12 99.1674 10.2150 1 10.9 99.1674 10.2150 INE860H14BJ6 ADITYA BIRLA FIN 363D 8-Feb-12 99.1442 10.5021 1 10.85 99.1442 10.5021 INE532F14FD9 EDELWEISS FIN SERV 91D 10-Feb-12 99.0821 10.5668 2 15 99.0821 10.5668 INE531F14679 EDELWEISS SEC. 14-Feb-12 99.1007 9.2003 2 375 99.0717 9.5001 INE532F14FV1 EDELWEISS FIN SERV 14-Feb-12 99.1203 8.9986 2 200 99.1201 9.0004 INE804I14BI4 ECL FIN 14-Feb-12 99.1201 9.0004 1 150 99.1201 9.0004 INE001A14FG9 HDFC 124D 20-Feb-12 98.9696 9.0479 1 50 98.9696 9.0479 INE860H14FE8 ADITYA BIRLA FIN 6-Mar-12 98.5012 9.7436 1 0.5 98.5012 9.7436 INE556F14601 SIDBI 365D 14-Mar-12 98.3490 9.5738 2 250 98.3531 9.5498 INE001A14FR6 HDFC 21-Mar-12 98.1510 9.5500 1 50 98.1510 9.5500 INE205A14077 SESA GOA 91D 23-Mar-12 98.0997 9.5547 1 325 98.0997 9.5547 INE804I14BH6 ECL FIN 91D 28-Mar-12 97.6417 11.1591 1 20 97.6417 11.1591 INE532F14FW9 EDELWEISS FIN SERV 91D 30-Mar-12 97.6636 10.7801 1 5 97.6636 10.7801 INE976I14DM8 TATA CAP 364D 30-May-12 96.2913 9.9001 1 50 96.2913 9.9001 INE660A14FJ6 SUNDARAM FIN 365D 8-Jun-12 96.0846 9.8500 1 50 96.0846 9.8500 INE296A14CP3 BAJAJ FIN 365D 17-Jul-12 95.0968 9.9050 1 25 95.0968 9.9050 INE916D14HX3 KOTAK MAH PRIME 365D 17-Jul-12 94.9347 10.2499 1 25 94.9347 10.2499 INE404K14174 SHAPOORJI PALLONJI CO. 28-Aug-12 93.6459 10.6751 1 25 93.6459 10.6751 INE705L14107 VODAFONE ESSAR 13-Dec-12 91.2153 10.4000 1 100 91.2153 10.4000 INE556F14692 SIDBI 4-Jan-13 91.4235 9.4850 1 100 91.4235 9.4850 =============================================================================================== NOTE: *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com