Mar 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE094A14802 HPCL 50D 27-Mar-12 99.9749 9.1638 1 50 99.9749 9.1638 INE195A14765 THE SUPREME INDUST. 83D 27-Mar-12 99.9753 9.0177 1 25 99.9753 9.0177 INE012I14AD7 JM FIN SERV PVT. 91D 27-Mar-12 99.9740 9.4925 1 15 99.9740 9.4925 INE912E14CD3 SBI GLOBAL FACTORS 47D 28-Mar-12 99.9521 8.7459 2 75 99.9521 8.7459 INE001A14FS4 HDFC 91D 28-Mar-12 99.9465 9.7690 1 35 99.9465 9.7690 INE557F14AN6 NATIONAL HOUSING BK 65D 28-Mar-12 99.9562 7.9970 1 25 99.9562 7.9970 INE872A14DO2 SREI INFRAST FIN 91D 28-Mar-12 99.9463 9.8055 1 25 99.9463 9.8055 INE860H14CF2 ADITYA BIRLA FIN 364D 28-Mar-12 99.9468 9.7142 1 10 99.9468 9.7142 INE557F14AM8 NATIONAL HOUSING BK 83D 29-Mar-12 99.9249 9.1440 1 100 99.9249 9.1440 INE866I14AZ9 INDIA INFOLINE INVEST. 29-Mar-12 99.9179 9.9970 2 55 99.9179 9.9970 INE468M14142 SHRIRAM EQUIPMENT 22D 29-Mar-12 99.9253 9.0953 1 50 99.9253 9.0953 INE514E14CD7 EXIM 366D 29-Mar-12 99.9228 9.3999 1 40 99.9228 9.3999 INE763G14585 ICICI SECURITIES 119D 29-Mar-12 99.9253 9.0953 1 25 99.9253 9.0953 INE270A14DY8 ALOK INDUSTRIES 29-Mar-12 99.8922 13.1298 1 20 99.8922 13.1298 INE532F14FW9 EDELWEISS FIN SERV 91D 30-Mar-12 99.8948 9.6096 8 1086 99.8960 9.4999 INE531F14695 EDELWEISS SECURITIES 30-Mar-12 99.8988 9.2422 2 275 99.8960 9.4999 INE804I14BN4 ECL FIN 30-Mar-12 99.8988 9.2393 2 40 99.8960 9.4999 INE137G14053 DECCAN CHRONICLE HOLDING 4-Jun-12 97.8972 11.2001 1 15 97.8972 11.2001 INE532F14GM8 EDELWEISS FIN SERV 4-Jun-12 97.7096 12.3999 1 5 97.7096 12.3999 INE866I14BH5 INDIA INFOLINE FIN 115D 11-Jun-12 97.6137 11.5882 1 10 97.6137 11.5882 INE033L14120 TATA CAP HOUSING 365D 20-Jun-12 97.3446 11.5774 2 40 97.3496 11.5550 INE511C14CX5 MAGMA FINCORP 365D 9-Aug-12 95.6809 12.1150 1 25 95.6809 12.1150 INE958G14EY3 RELIGARE FINVEST 358D 14-Sep-12 94.4583 12.4499 1 25 94.4583 12.4499 INE564G14686 FIRST BLUE HOME 352D 14-Sep-12 94.5277 12.2850 1 25 94.5277 12.2850 INE043D14CZ2 IDFC LTD 364D 3-Dec-12 93.6260 9.9000 1 35 93.6260 9.9000 =============================================================================================== Note:- *: Crores