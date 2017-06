Mar 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE557F14AL0 NATIONAL HOUSING BK 88D 30-Mar-12 99.9714 10.4534 2 160 99.9712 10.5150 INE532F14FW9 EDELWEISS FIN SERV 91D 30-Mar-12 99.9740 9.4925 2 150 99.9740 9.4925 INE691I14634 L T INFRAST FIN 16D 30-Mar-12 99.9712 10.5150 1 50 99.9712 10.5150 INE522D14BF9 MANAPPURAM FIN 17D 30-Mar-12 99.9671 12.0125 1 25 99.9671 12.0125 INE514E14CI6 EXIM 308D 3-Apr-12 99.8577 13.0034 1 100 99.8577 13.0034 INE957I14159 STERLITE ENERGY 13-Apr-12 99.5209 11.7142 2 30 99.5209 11.7142 INE268A14489 STERLITE INDUSTRIES 35D 16-Apr-12 99.4849 10.4992 1 40 99.4849 10.4992 INE523H14DB3 JM FIN PRODUCTS 358D 2-May-12 99.0027 10.8142 1 50 99.0027 10.8142 INE860H14FX8 ADITYA BIRLA FIN 90D 10-May-12 98.8310 10.2793 1 1 98.8310 10.2793 INE020E14726 STCI FIN 90D 14-May-12 98.6861 10.5643 1 100 98.6861 10.5643 INE849D14CD9 ICICI SEC 91D 1-Jun-12 98.1714 10.6228 2 150 98.1842 10.5473 INE660A14FJ6 SUNDARAM FIN 365D 8-Jun-12 97.9402 10.8118 1 12 97.9402 10.8118 INE909H14905 TATA MOTORS FIN 360D 11-Jun-12 97.8088 11.0501 1 25 97.8088 11.0501 INE866I14BH5 INDIA INFOLINE FIN 115D 11-Jun-12 97.6645 11.7952 1 11 97.6645 11.7952 INE001A14FO3 HDFC LTD 182D 18-Jun-12 97.6171 10.9999 1 100 97.6171 10.9999 INE749A14967 JINDAL STEEL POWER 181D 18-Jun-12 97.6213 10.9800 1 50 97.6213 10.9800 INE013A14GZ2 RELIANCE CAP 364D 7-Sep-12 94.9943 11.8726 1 5 94.9943 11.8726 INE242A14AO4 IOC 364D 24-Sep-12 95.0142 10.7001 1 10 95.0142 10.7001 INE036A14217 BSES 357D 6-Nov-12 93.5212 11.3900 1 5 93.5212 11.3900 INE517H14054 ADVANTA INDIA 364D 8-Jan-13 91.4329 11.9999 1 15 91.4329 11.9999 INE242A14BN4 INDIAN OIL CORPORATION 22-Feb-13 91.7073 10.0017 2 200 91.7161 9.9901 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com