Apr 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE871D14DT7 IL&FS 91D 10-Apr-12 99.8457 9.4011 1 25 99.8457 9.4011 INE860H14CK2 ADITYA BIRLA FIN 363D 12-Apr-12 99.7485 11.5036 1 10 99.7485 11.5036 INE148I14312 INDIABULLS HSG. FIN 31D 13-Apr-12 99.7168 11.5180 1 25 99.7168 11.5180 INE020E14767 STCI FIN 36D 17-Apr-12 99.6097 11.0014 1 6.75 99.6097 11.0014 INE523H14CU5 JM FIN PRODUCTS 363D 18-Apr-12 99.5799 10.9988 1 8 99.5799 10.9988 INE494M14114 IFCI FACTORS 91D 7-May-12 99.0109 11.0493 1 1.5 99.0109 11.0493 INE414G14AI8 MUTHOOT FIN 126D 10-May-12 98.9254 12.7900 2 20 98.9254 12.7900 INE531F14786 EDELWEISS SEC. 46D 15-May-12 98.9441 9.5004 2 190 98.9441 9.5004 INE804I14BV7 ECL FIN 46D 15-May-12 98.8526 10.3333 2 135 98.7795 10.9997 INE657K14300 RHC HOLDING PVT. 1-Jun-12 98.1935 11.5776 1 0.75 98.1935 11.5776 INE037E14035 TATA TELESERV 274D 7-Jun-12 98.2345 10.2498 1 50 98.2345 10.2498 INE523H14FN3 JM FIN PRODUCTS 7-Jun-12 98.0135 11.5589 1 5 98.0135 11.5589 INE958G14GQ4 RELIGARE FINVEST 91D 19-Jun-12 97.2601 13.5294 1 25 97.2601 13.5294 INE122M14145 ESSAR SHIPPING 91D 20-Jun-12 97.1462 13.9251 1 10 97.1462 13.9251 INE037E14118 TATA TELESERV 29-Jun-12 97.4513 11.1001 1 125 97.4513 11.1001 INE860H14DG8 ADITYA BIRLA FIN 357D 3-Jul-12 97.3215 11.1618 1 0.5 97.3215 11.1618 INE043D14DK2 IDFC LTD 211D 22-Aug-12 96.1462 10.4501 1 100 96.1462 10.4501 INE008I14169 COX AND KINGS 245D 14-Sep-12 95.1809 11.3376 1 10 95.1809 11.3376 INE564G14751 FIRST BLUE HOME FIN 364D29-Mar-13 89.9086 11.4117 2 13 90.0632 11.2175 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com