Apr 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14043 PIRAMAL HEALTHCARE 77D 23-Apr-12 99.9302 8.4983 1 50 99.9302 8.4983 INE957I14126 STERLITE ENERGY 86D 27-Apr-12 99.8090 9.9783 2 91.5 99.8090 9.9783 INE881J14AJ0 SREI EQUIPMENT FIN PVT 27-Apr-12 99.8063 10.1197 1 10 99.8063 10.1197 INE523E14GF4 L & T FIN 30-Apr-12 99.7542 8.9938 1 51 99.7542 8.9938 INE881J14AD3 SREI EQUIPMENT FIN PVT 30-Apr-12 99.7355 9.6799 1 10 99.7355 9.6799 INE860H14FX8 ADITYA BIRLA FIN 90D 10-May-12 99.4433 10.2167 1 9 99.4433 10.2167 INE532F14GV9 EDELWEISS FIN SERV 46D 15-May-12 99.4214 8.4973 3 585 99.4213 8.4982 INE531F14786 EDELWEISS SECURITIES 46D15-May-12 99.4212 8.4990 3 305 99.4213 8.4982 INE532F14GM8 EDELWEISS FIN SERV 4-Jun-12 98.5063 12.2993 1 5 98.5063 12.2993 INE037E14035 TATA TELESERV 274D 7-Jun-12 98.7674 9.4899 1 50 98.7674 9.4899 INE511C14FD0 MAGMA FINCORP 15-Jun-12 98.5634 9.5000 2 25 98.5634 9.5000 INE705L14164 VODAFONE INDIA 15-Jun-12 98.6534 9.4003 1 25 98.6534 9.4003 INE242A14BR5 INDIAN OIL CORPORATION 20-Jun-12 98.4857 9.2003 1 25 98.4857 9.2003 INE866I14BS2 INDIA INFOLINE FIN 91D 20-Jun-12 97.8564 13.1074 1 14 97.8564 13.1074 INE001A14FP0 HDFC LTD 21-Jun-12 98.4393 9.3334 2 45 98.4119 9.5002 INE242A14BS3 IOC 68D 25-Jun-12 98.3637 9.1998 2 100 98.3637 9.1998 INE860H14GQ0 ADITYA BIRLA FIN 66D 25-Jun-12 98.3967 9.4403 1 25 98.3967 9.4403 INE557F14AQ9 NATIONAL HOUSING BK 28-Jun-12 98.2226 9.5723 1 75 98.2226 9.5723 INE860H14GP2 ADITYA BIRLA FIN 12-Jul-12 97.7983 9.9001 1 25 97.7983 9.9001 INE705L14081 VODAFONE ESSAR 364D 25-Jul-12 97.5760 9.7499 1 25 97.5760 9.7499 INE015A14021 RANBAXY LAB. 363D 22-Oct-12 95.1376 10.2499 2 50 95.1376 10.2499 INE036A14217 BSES 357D 6-Nov-12 94.5510 10.5175 1 10 94.5510 10.5175 INE242A14BB9 INDIAN OIL CORPORATION 7-Dec-12 94.2611 9.6200 1 100 94.2611 9.6200 INE705L14107 VODAFONE ESSAR 13-Dec-12 93.7028 10.3500 1 75 93.7028 10.3500 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals