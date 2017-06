May 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE916D14KU3 KOTAK MAH PRIME 12D 28-May-12 99.8296 8.9003 1 25 99.8296 8.9003 INE774D14CJ6 MAH MAH FIN SERV 28-May-12 99.8296 8.9003 1 25 99.8296 8.9003 INE523E14GP3 L T FIN 22D 29-May-12 99.8031 9.0013 1 50 99.8031 9.0013 INE860H14GI7 ADITYA BIRLA FIN 77D 30-May-12 99.7761 9.1008 1 25 99.7761 9.1008 INE860H14GS6 ADITYA BIRLA FIN 31D 31-May-12 99.7513 9.1002 1 25 99.7513 9.1002 INE556F14635 SIDBI 364D 7-Jun-12 99.5962 9.2490 1 30 99.5962 9.2490 INE242A14BR5 INDIAN OIL CORPORATION 20-Jun-12 99.2492 9.2041 6 250 99.2479 9.2199 INE242A14BS3 IOC 68D 25-Jun-12 99.1236 9.2204 1 100 99.1236 9.2204 INE029A14469 BPCL 38D 25-Jun-12 99.1274 9.1801 2 50 99.1274 9.1801 INE242A14BX3 IOC 63D 26-Jun-12 99.0959 9.2502 1 25 99.0959 9.2502 INE242A14BU9 IOC 69D 27-Jun-12 99.0732 9.2278 3 100 99.0710 9.2504 INE094A14836 HPCL 68D 27-Jun-12 99.1056 9.1501 1 25 99.1056 9.1501 INE094A14836 HPCL 68D 27-Jun-12 99.0810 9.1499 1 25 99.0810 9.1499 INE916D14HQ7 KOTAK MAH PRIME 365D 28-Jun-12 99.0206 9.5004 1 25 99.0206 9.5004 INE532F14HC7 EDELWEISS FIN SERV 74D 29-Jun-12 99.0479 8.9962 4 275 99.0475 9.0001 INE804I14CA9 ECL FIN 45D 29-Jun-12 99.0733 8.9845 1 50 99.0733 8.9845 INE018E14BF6 SBICPSL 87D 16-Jul-12 98.4889 10.0002 1 5 98.4889 10.0002 INE514E14DL8 EXIM 89D 24-Jul-12 98.3867 9.5002 1 5 98.3867 9.5002 INE416L14192 EROS INTERNATIONAL 91D 6-Aug-12 97.8114 10.6067 2 1.35 97.8114 10.6067 INE043D14EJ2 IDFC LTD 90D 16-Aug-12 97.6510 10.0921 1 6 97.6510 10.0921 INE705L14107 VODAFONE ESSAR 13-Dec-12 94.1547 10.9999 1 5 94.1547 10.9999 INE688I14622 FUTURE CAP HOLDINGS 364D20-Dec-12 93.5219 11.8699 1 2 93.5219 11.8699 INE871D14DU5 IL&FS 365D 13-Mar-13 92.2220 10.4000 1 19 92.2220 10.4000 INE261F14392 NATIONAL BK FOR 363D 30-Apr-13 91.6317 9.6900 1 50 91.6317 9.6900 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com