Jun 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14093 SESA GOA 91D 18-Jun-12 99.9294 8.5957 4 450 99.9294 8.5957 INE486A14578 CESC 54D 18-Jun-12 99.9310 8.4008 2 55 99.9310 8.4008 INE866I14BQ6 INDIA INFOLINE FIN 91D 18-Jun-12 99.9261 8.9978 2 25 99.9261 8.9978 INE013A14HY3 RELIANCE CAP 91D 18-Jun-12 99.9261 8.9978 1 25 99.9261 8.9978 INE242A14BR5 IOC 20-Jun-12 99.8817 8.6441 7 350 99.8871 8.2510 INE849D14CO6 ICICI SEC PD 58D 20-Jun-12 99.8851 8.3973 3 150 99.8851 8.3973 INE242A14BY1 IOC 31D 21-Jun-12 99.8615 8.4376 4 180 99.8637 8.3029 INE514E14DQ7 EXIM 31D 21-Jun-12 99.8629 8.3517 1 50 99.8629 8.3517 INE242A14BV7 IOC 63D 22-Jun-12 99.8322 8.7629 3 275 99.8382 8.4504 INE140A14068 PIRAMAL HEALTHCARE 63D 22-Jun-12 99.8334 8.7015 2 50 99.8334 8.7015 INE881J14AF8 SREI EQUIPMENT FIN PVT 25-Jun-12 99.7304 9.8670 1 25 99.7304 9.8670 INE242A14BS3 IOC 68D 25-Jun-12 99.7704 8.3997 1 25 99.7704 8.3997 INE916D14LB1 KOTAK MAH PRIME 31D 25-Jun-12 99.7622 8.7004 1 15 99.7622 8.7004 INE242A14BU9 IOC 69D 27-Jun-12 99.7066 8.9505 1 80 99.7066 8.9505 INE881J14563 SREI EQUIPMENT FIN 365D 27-Jun-12 99.6638 10.2606 1 6 99.6638 10.2606 INE532F14DV6 EDELWEISS CAP 365D 27-Jun-12 99.6968 9.2504 1 5 99.6968 9.2504 INE866I14CA8 INDIA INFOLINE FIN 91D 27-Jun-12 99.7017 9.1004 1 5 99.7017 9.1004 INE169A14695 COROMANDEL INT 42D 28-Jun-12 99.6822 8.9513 1 100 99.6822 8.9513 INE557F14AQ9 NATIONAL HOUSING BK 28-Jun-12 99.6982 8.4993 1 30 99.6982 8.4993 INE532F14HC7 EDELWEISS FIN SERV 74D 29-Jun-12 99.6563 8.9912 7 300 99.6560 8.9995 INE531F14802 EDELWEISS SECURITIES 45D29-Jun-12 99.6561 8.9957 2 245 99.6560 8.9995 INE804I14CA9 ECL FIN 45D 29-Jun-12 99.6561 8.9956 2 160 99.6560 8.9995 INE523H14EB1 JM FIN PRODUCTS 360D 16-Jul-12 99.1578 10.0004 1 10 99.1578 10.0004 INE705L14081 VODAFONE ESSAR 364D 25-Jul-12 98.9566 9.6214 1 30 98.9566 9.6214 INE228A14AN5 USHA MARTIN 91D 13-Aug-12 98.3828 10.1692 1 5 98.3828 10.1692 INE013A14IM6 RELIANCE CAP 91D 17-Aug-12 98.1030 11.2031 1 50 98.1030 11.2031 INE976I14GT6 TATA CAP 189D 31-Aug-12 98.1104 9.4998 1 75 98.1104 9.4998 INE532F14HP9 EDELWEISS FIN SERV 91D 5-Sep-12 97.5838 11.4399 1 15 97.5838 11.4399 INE532F14HQ7 EDELWEISS FIN SERV 91D 12-Sep-12 97.4356 10.7937 1 25 97.4356 10.7937 INE514E14CP1 EXIM 365D 14-Sep-12 97.7502 9.2316 2 100 97.7427 9.2631 INE121H14972 ILFS FIN SERV 168D 26-Nov-12 95.8453 9.6476 1 2 95.8453 9.6476 INE705L14107 VODAFONE ESSAR 13-Dec-12 95.2250 10.1120 1 30 95.2250 10.1120 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com