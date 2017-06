Jun 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE849D14CO6 ICICI SEC PD 58D 20-Jun-12 99.9770 8.3969 1 25 99.9770 8.3969 INE242A14BY1 IOC 31D 21-Jun-12 99.9548 8.2527 1 75 99.9548 8.2527 INE020E14809 STCI FIN 88D 22-Jun-12 99.9294 8.5957 1 25 99.9294 8.5957 INE242A14BS3 IOC 68D 25-Jun-12 99.8580 8.6506 3 75 99.8588 8.6018 INE069A14BN1 ADITYA BIRLA NUVO 17D 25-Jun-12 99.8555 8.8001 2 50 99.8572 8.6994 INE094A14810 HPCL 69D 25-Jun-12 99.8588 8.6018 2 50 99.8588 8.6018 INE029A14469 BPCL 38D 25-Jun-12 99.8588 8.6018 2 50 99.8588 8.6018 INE804I14BU9 ECL FIN 91D 25-Jun-12 99.8441 9.4987 1 25 99.8441 9.4987 INE523E14GN8 L T FIN 56D 25-Jun-12 99.8769 8.9974 1 5 99.8769 8.9974 INE916D14LB1 KOTAK MAH PRIME 31D 25-Jun-12 99.8525 8.9862 1 2.5 99.8525 8.9862 INE094A14836 HPCL 68D 27-Jun-12 99.8104 8.6670 2 75 99.8140 8.5021 INE691I14683 L T INFRAST FIN 27D 28-Jun-12 99.7810 8.9012 2 100 99.7810 8.9012 INE860H14GO5 ADITYA BIRLA FIN 91D 29-Jun-12 99.7568 8.8984 1 25 99.7568 8.8984 INE494M14205 IFCI FACTORS 28D 29-Jun-12 99.7160 10.3955 1 25 99.7160 10.3955 INE242A14BZ8 IOC 30D 29-Jun-12 99.7552 8.9571 1 25 99.7552 8.9571 INE228A14AN5 USHA MARTIN 91D 13-Aug-12 98.4925 10.1574 1 1.1 98.4925 10.1574 INE013A14IM6 RELIANCE CAP 91D 17-Aug-12 98.2235 11.1890 1 25 98.2235 11.1890 INE242A14CD3 IOC 90D 13-Sep-12 97.8264 9.4301 2 250 97.8264 9.4301 INE438A14GQ0 APOLLO TYRES 91D 17-Sep-12 97.6406 9.7999 1 50 97.6406 9.7999 INE945G14AE0 RELIGARE SECURITIES 91D 17-Sep-12 97.2201 11.5964 1 25 97.2201 11.5964 INE121H14980 ILFS FIN SERV 181D 11-Dec-12 95.3413 10.2501 1 25 95.3413 10.2501 INE535H14BL0 FULLERTON (I) CR 315D 28-Dec-12 94.5043 11.0551 1 4 94.5043 11.0551 INE535H14BN6 FULLERTON (I) CR 364D 21-Mar-13 92.2824 11.1000 1 5 92.2824 11.1000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com