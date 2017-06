Jun 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE916D14LB1 KOTAK MAH PRIME 31D 25-Jun-12 99.9310 8.4008 1 25 99.9310 8.4008 INE660A14GB1 SUNDARAM FIN 26-Jun-12 99.9069 8.5033 2 50 99.9069 8.5033 INE872A14BZ2 SREI INFRAST FIN 364D 26-Jun-12 99.9747 9.2368 1 50 99.9747 9.2368 INE306N14126 TATA CAP FIN SERV 26D 26-Jun-12 99.9763 8.6526 1 50 99.9763 8.6526 INE094A14836 HPCL 68D 27-Jun-12 99.8851 8.3973 1 50 99.8851 8.3973 INE557F14AQ9 NATIONAL HOUSING BK 28-Jun-12 99.8613 8.4493 1 30 99.8613 8.4493 INE016A14953 DABUR (I) 41D 28-Jun-12 99.8621 8.4005 1 10 99.8621 8.4005 INE532F14HC7 EDELWEISS FIN SERV 74D 29-Jun-12 99.8268 9.0456 2 45 99.8258 9.0991 INE296A14CO6 BAJAJ FIN 365D 11-Jul-12 99.4950 9.7506 1 94 99.4950 9.7506 INE001A14ET5 HDFC 364D 13-Jul-12 99.4433 9.7301 1 133 99.4433 9.7301 INE012I14AR7 JM FIN SERV PVT. 77D 2-Aug-12 98.7710 11.0772 1 6 98.7710 11.0772 INE866I14CZ5 INDIA INFOLINE FIN 91D 20-Sep-12 97.2776 11.3498 1 10 97.2776 11.3498 INE001A14FH7 HDFC 364D 1-Nov-12 96.6177 9.6800 1 50 96.6177 9.6800 INE001A14FH7 HDFC 364D 1-Nov-12 96.7019 9.6501 1 50 96.7019 9.6501 INE523H14HZ3 JM FIN PRODUCTS 365D 18-Jun-13 90.8404 10.1949 1 1.2 90.8404 10.1949 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com