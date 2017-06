Jun 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE881J14563 SREI EQUIPMENT FIN 365D 27-Jun-12 99.9440 10.2257 1 39 99.9440 10.2257 INE020E14817 STCI FIN 90D 27-Jun-12 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE881J14AG6 SREI EQUIPMENT FIN 28-Jun-12 99.9160 10.2286 1 69 99.9160 10.2286 INE202B14288 DEWAN HOUSING FIN 90D 28-Jun-12 99.9261 8.9978 1 25 99.9261 8.9978 INE531F14802 EDELWEISS SECURITIES 45D29-Jun-12 99.9263 8.9734 1 125 99.9263 8.9734 INE881J14AT9 SREI EQUIPMENT 17D 29-Jun-12 99.8871 10.3138 2 74 99.8871 10.3138 INE804I14CA9 ECL FIN 45D 29-Jun-12 99.9263 8.9734 1 50 99.9263 8.9734 INE860H14GO5 ADITYA BIRLA FIN 91D 29-Jun-12 99.9053 8.6496 1 25 99.9053 8.6496 INE242A14BZ8 IOC 30D 29-Jun-12 99.9053 8.6496 1 25 99.9053 8.6496 INE532F14HC7 EDELWEISS FIN SERV 74D 29-Jun-12 99.9240 9.2537 1 5 99.9240 9.2537 INE909H14947 TATA MOTORS FIN 364D 13-Jul-12 99.5433 9.8506 1 85 99.5433 9.8506 INE514E14DT1 EXIM 31D 23-Jul-12 99.3131 9.3501 1 25 99.3131 9.3501 INE115A14169 LIC HOUSING FIN 365D 3-Aug-12 98.9900 9.8003 1 5 98.9900 9.8003 INE236A14DE1 HCL INFOSYSTEMS 91D 13-Aug-12 98.7015 9.7997 1 25 98.7015 9.7997 INE236A14DE1 HCL INFOSYSTEMS 91D 13-Aug-12 98.7212 9.8502 1 15 98.7212 9.8502 INE866I14CZ5 INDIA INFOLINE FIN 91D 20-Sep-12 97.3659 11.3501 2 20 97.3659 11.3501 INE043D14CV1 INFRAST DEV 335D 11-Oct-12 97.1820 9.8000 2 100 97.1820 9.8000 INE001A14FH7 HDFC 364D 1-Nov-12 96.6524 9.8000 1 50 96.6524 9.8000 INE688I14622 FUTURE CAP 364D 20-Dec-12 94.8298 11.1798 1 5 94.8298 11.1798 INE871D14DU5 INFRAST LEASING 365D 13-Mar-13 93.2208 10.1700 5 63 93.1897 10.2200 INE020E14890 STCI FIN 364D 29-Apr-13 91.8609 10.5000 1 2 91.8609 10.5000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com