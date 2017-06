Jun 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE804I14BW5 ECL FIN 28-Jun-12 99.9548 8.2527 1 25 99.9548 8.2527 INE014N14035 NATIONAL COOPERATIVE 62D28-Jun-12 99.9540 8.3989 1 25 99.9540 8.3989 INE916D14HQ7 KOTAK MAH PRIME 365D 28-Jun-12 99.9543 8.3441 1 25 99.9543 8.3441 INE691I14683 L T INFRAST FIN 27D 28-Jun-12 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE523E14GQ1 L T FIN 90D 28-Jun-12 99.9778 8.1048 1 25 99.9778 8.1048 INE531F14802 EDELWEISS SECURITIES 45D29-Jun-12 99.9261 8.9978 1 125 99.9261 8.9978 INE029A14501 BHARAT PETROLEUM 23D 29-Jun-12 99.9335 8.0962 1 50 99.9335 8.0962 INE804I14CA9 ECL FIN 45D 29-Jun-12 99.9261 8.9978 1 50 99.9261 8.9978 INE149A14457 TUBE INVESTMENTS OF 29-Jun-12 99.9318 8.3033 1 30 99.9318 8.3033 INE881J14AT9 SREI EQUIPMENT FIN 17D 29-Jun-12 99.9521 8.7459 1 25 99.9521 8.7459 INE532F14HC7 EDELWEISS FIN SERV 74D 29-Jun-12 99.9534 8.5085 1 25 99.9534 8.5085 INE532F14HC7 EDELWEISS FIN SERV 74D 29-Jun-12 99.9261 8.9978 1 20 99.9261 8.9978 INE001A14ET5 HDFC 364D 13-Jul-12 99.5669 9.3394 1 133 99.5669 9.3394 INE148I14452 INDIABULLS HOUSING 56D 31-Jul-12 99.0621 9.8736 1 35 99.0621 9.8736 INE511C14CX5 MAGMA FINCORP 365D 9-Aug-12 98.8112 9.9803 1 25 98.8112 9.9803 INE523H14HJ7 JM FIN PRODUCTS 91D 13-Aug-12 98.6841 10.1398 3 40 98.6841 10.1398 INE975F14561 KOTAK MAH 364D 14-Aug-12 98.6949 9.8502 1 25 98.6949 9.8502 INE013A14IM6 RELIANCE CAP 91D 17-Aug-12 98.4342 11.1655 2 50.2 98.4342 11.1655 INE261F14335 NATIONAL BK FOR 364D 27-Aug-12 98.4728 9.2799 1 25 98.4728 9.2799 INE033L14427 TATA CAP HOUSING FIN 88D21-Sep-12 97.7516 9.6499 2 25 97.7516 9.6499 INE731L14012 ANGEL BROKING 182D 28-Sep-12 97.3061 10.7499 1 10 97.3061 10.7499 INE705L14107 VODAFONE ESSAR 13-Dec-12 95.2586 10.7500 1 25 95.2586 10.7500 INE261F14376 NATIONAL BK FOR 351D 31-Jan-13 94.5805 9.5501 1 65 94.5805 9.5501 INE705L14131 VODAFONE INDIA 356D 11-Feb-13 93.6558 10.7500 1 100 93.6558 10.7500 INE871D14DU5 INFRAST LEASING 365D 13-Mar-13 93.2507 10.2000 1 25 93.2507 10.2000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com