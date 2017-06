Jul 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE296A14CN8 BAJAJ FIN 364D 6-Jul-12 99.9545 8.3075 1 25 99.9545 8.3075 INE178A14092 CHENNAI PETRO 11-Jul-12 99.8325 8.7486 1 25 99.8325 8.7486 INE660A14FM0 SUNDARAM FIN 365D 11-Jul-12 99.8315 8.8009 1 5 99.8315 8.8009 INE749A14975 JINDAL STEEL POWER 12-Jul-12 99.8108 8.6486 1 50 99.8108 8.6486 INE976I14GS8 TATA CAP 143D 16-Jul-12 99.7132 8.7486 2 85 99.7132 8.7486 INE018E14BF6 SBICPSL 87D 16-Jul-12 99.7148 8.6996 1 25 99.7148 8.6996 INE523H14EB1 JM FIN PRODUCTS 360D 16-Jul-12 99.6968 9.2504 1 20 99.6968 9.2504 INE688I14721 FUTURE CAP HOLDINGS 91D 17-Jul-12 99.6363 10.2489 1 50 99.6363 10.2489 INE916D14HX3 KOTAK MAH PRIME 365D 17-Jul-12 99.6946 8.6010 1 20 99.6946 8.6010 INE289B14103 GIC HOUSING FIN 365D 20-Jul-12 99.6179 8.7501 1 75 99.6179 8.7501 INE242A14BW5 IOC 88D 20-Jul-12 99.6288 8.4996 3 70 99.6288 8.4996 INE688I14739 FUTURE CAP HOLDINGS 91D 23-Jul-12 99.4564 10.4999 1 50 99.4564 10.4999 INE514E14DL8 EXIM 89D 24-Jul-12 99.5337 8.5498 1 50 99.5337 8.5498 INE472A14875 BLUE STAR 364D 24-Jul-12 99.4821 9.5009 2 25 99.4821 9.5009 INE532F14HW5 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Jul-12 99.3570 8.7487 5 485 99.3570 8.7487 INE531F14844 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-12 99.3570 8.7487 2 325 99.3570 8.7487 INE804I14CL6 ECL FIN 28D 31-Jul-12 99.3570 8.7487 3 215 99.3570 8.7487 INE289B14111 GIC HOUSING FIN 365D 10-Aug-12 99.1109 8.8495 2 50 99.1109 8.8495 INE909H14BK9 TATA MOTORS FIN 90D 21-Aug-12 98.8457 8.8800 1 25 98.8457 8.8800 INE043D14DJ4 IDFC LTD 213D 24-Aug-12 98.7785 8.8502 1 50 98.7785 8.8502 INE532F14HO2 EDELWEISS FIN SERV 91D 3-Sep-12 98.4225 9.7503 1 25 98.4225 9.7503 INE140A14100 PIRAMAL HEALTHCARE 65D 6-Sep-12 98.4040 9.2498 1 100 98.4040 9.2498 INE691I14709 L T INFRAST FIN COMPANY 10-Sep-12 98.3926 8.8998 1 5 98.3926 8.8998 INE849D14CU3 ICICI SEC PD 91D 11-Sep-12 98.1047 10.3698 1 5 98.1047 10.3698 INE242A14CD3 IOC 90D 13-Sep-12 98.3033 8.9998 1 5 98.3033 8.9998 INE205A14119 SESA GOA 88D 14-Sep-12 98.2982 8.9002 1 100 98.2982 8.9002 INE242A14CE1 IOC 88D 14-Sep-12 98.2794 9.0002 1 30 98.2794 9.0002 INE242A14CE1 IOC 88D 14-Sep-12 98.2556 9.0001 1 30 98.2556 9.0001 INE667F14473 SUNDARAM BNP 364D 14-Sep-12 98.2080 9.2502 1 25 98.2080 9.2502 INE540L14108 ALKEM LABORATORIES 77D 18-Sep-12 98.0743 9.4300 1 50 98.0743 9.4300 INE860H14HK1 ADITYA BIRLA FIN 88D 25-Sep-12 97.9750 9.2000 1 25 97.9750 9.2000 INE660A14GM8 SUNDARAM FIN 87D 28-Sep-12 97.8783 9.2001 1 25 97.8783 9.2001 INE523E14GL2 L T FIN 161D 28-Sep-12 97.9471 9.0002 1 25 97.9471 9.0002 INE155A14BL2 TATA MOTORS 144D 28-Sep-12 97.9695 8.8999 1 5 97.9695 8.8999 INE958G14HZ3 RELIGARE FINVEST 91D 28-Sep-12 97.3659 11.4821 1 5 97.3659 11.4821 INE587B14KF7 GE CAP SERV 136D 28-Sep-12 97.9471 9.0002 1 5 97.9471 9.0002 INE037E14191 TATA TELESERV 176D 26-Dec-12 95.0552 10.8499 1 100 95.0552 10.8499 INE037E14209 TATA TELESERV 253D 13-Mar-13 92.9714 10.9499 3 200 92.9714 10.9499 INE705L14180 VODAFONE INDIA 363D 13-Mar-13 93.4211 10.2000 2 100 93.4211 10.2000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@thomsonreuters.com