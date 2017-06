Jul 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE916D14HX3 KOTAK MAH PRIME 365D 17-Jul-12 99.9091 8.3022 1 25 99.9091 8.3022 INE296A14CP3 BAJAJ FIN 365D 17-Jul-12 99.9080 8.4027 1 15 99.9080 8.4027 INE976I14DZ0 TATA CAP 364D 19-Jul-12 99.8522 9.0045 2 40 99.8572 8.6994 INE289B14103 GIC HOUSING FIN 365D 20-Jul-12 99.8363 8.5498 2 75 99.8363 8.5498 INE242A14BW5 INDIAN OIL CORPORATION 20-Jul-12 99.8392 8.3981 1 25 99.8392 8.3981 INE242A14BW5 INDIAN OIL CORPORATION 20-Jul-12 99.9080 8.4027 1 25 99.9080 8.4027 INE514E14DT1 EXPORT IMPORT BK OF (I) 23-Jul-12 99.7704 8.3997 1 50 99.7704 8.3997 INE514E14DL8 EXPORT IMPORT BK OF (I) 24-Jul-12 99.7475 8.3996 1 50 99.7475 8.3996 INE523E14GV1 L T FIN 28D 31-Jul-12 99.5727 8.7009 2 200 99.5703 8.7510 INE532F14HW5 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Jul-12 99.5704 8.7482 4 130 99.5704 8.7489 INE860H14GY4 ADITYA BIRLA FIN 60D 31-Jul-12 99.5679 8.8001 1 100 99.5679 8.8001 INE094A14877 HINDUSTAN PETROLEUM CORP31-Jul-12 99.5752 8.6507 2 100 99.5752 8.6507 INE531F14844 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-12 99.5703 8.7510 3 70 99.5703 8.7510 INE261F14426 NATIONAL BK FOR AGRICULT 1-Aug-12 99.5569 8.5501 2 150 99.5569 8.5501 INE860H14GU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 2-Aug-12 99.5872 8.8998 2 50 99.5872 8.8998 INE043D14CF4 INFRAST DEVELOPMENT FIN 2-Aug-12 99.5093 8.9994 1 10 99.5093 8.9994 INE115A14169 LIC HOUSING FIN 365D 3-Aug-12 99.4991 8.7499 1 20 99.4991 8.7499 INE556F14643 SMALL INDUSTRIES DEVELOP 7-Aug-12 99.4198 8.5204 2 75 99.4198 8.5204 INE261F14335 NATIONAL BK FOR AGRICULT27-Aug-12 99.0032 8.7499 1 25 99.0032 8.7499 INE121H14AC0 ILFS FIN SERV 67D 31-Aug-12 98.7431 10.1002 1 5 98.7431 10.1002 INE308L14191 KARVY FIN SERV 91D 6-Sep-12 98.1026 12.8354 1 15 98.1026 12.8354 INE069A14BQ4 ADITYA BIRLA NUVO 91D 12-Sep-12 98.4166 9.6269 1 50 98.4166 9.6269 INE261F14343 NATIONAL BK FOR AGRICULT13-Sep-12 98.4943 8.9997 1 10 98.4943 8.9997 INE514E14CP1 EXPORT IMPORT BK OF (I) 14-Sep-12 98.4996 8.8252 2 200 98.5038 8.8001 INE667F14473 SUNDARAM BNP PARIBAS 14-Sep-12 98.4319 9.2298 1 25 98.4319 9.2298 INE909H14BS2 TATA MOTORS FIN 83D 25-Sep-12 98.1104 9.4998 1 25 98.1104 9.4998 INE242A14CG6 INDIAN OIL CORPORATION 26-Sep-12 98.2061 8.8899 9 500 98.2041 8.8999 INE043D14CQ1 INFRAST DEVELOPMENT FIN 26-Sep-12 98.2140 8.8499 2 50 98.2140 8.8499 INE114A14444 STEEL AUTHORITY OF (I) 28-Sep-12 98.1672 8.8502 2 50 98.1672 8.8502 INE523E14GL2 L T FIN 161D 28-Sep-12 98.1388 8.9899 1 25 98.1388 8.9899 INE020E14890 STCI FIN 364D 29-Apr-13 92.4253 10.3150 1 0.9 92.4253 10.3150 INE261F14418 NATIONAL BK FOR AGRICULT 3-Jul-13 91.6479 9.3700 1 25 91.6479 9.3700 INE660A14GV9 SUNDARAM FIN 365D 4-Jul-13 91.2756 9.7999 1 25 91.2756 9.7999 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@thomsonreuters.com