Aug 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE306N14340 TATA CAP FIN SERV 25D 28-Aug-12 99.9774 8.2509 1 50 99.9774 8.2509 INE804I14CN2 ECL FIN 30D 30-Aug-12 99.9286 8.6932 1 150 99.9286 8.6932 INE094A14554 HPCL 364D 31-Aug-12 99.9096 8.2524 2 225 99.9098 8.2382 INE691I14725 L T INFRAST FIN 28D 31-Aug-12 99.9108 8.1468 1 100 99.9108 8.1468 INE976I14GT6 TATA CAP 189D 31-Aug-12 99.9102 8.1971 2 100 99.9108 8.1468 INE094A14554 HPCL 364D 31-Aug-12 99.9331 8.1449 1 50 99.9331 8.1449 INE463A14AQ1 BERGER PAINTS 31D 31-Aug-12 99.9102 8.2016 1 25 99.9102 8.2016 INE261F14434 NABARD 12D 3-Sep-12 99.8445 8.1208 1 250 99.8445 8.1208 INE043D14EL8 IDFC LTD 91D 3-Sep-12 99.8411 8.2987 1 100 99.8411 8.2987 INE094A14851 HPCL 90D 4-Sep-12 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE029A14519 BPCL 90D 6-Sep-12 99.7758 8.2017 1 25 99.7758 8.2017 INE523H14HQ2 JM FIN PRODUCTS 91D 10-Sep-12 99.6805 8.9993 1 25 99.6805 8.9993 INE514E14CP1 EXIM 365D 14-Sep-12 99.5948 8.2500 1 25 99.5948 8.2500 INE043D14EP9 IDFC LTD 87D 21-Sep-12 99.4800 7.9497 1 40 99.4800 7.9497 INE468M14209 SHRIRAM EQUIPMENT 89D 26-Sep-12 99.2556 9.1248 1 5 99.2556 9.1248 INE043D14EQ7 IDFC LTD 90D 4-Oct-12 99.1158 8.8003 1 10 99.1158 8.8003 INE242A14CP7 IOC 88D 2-Nov-12 98.4775 8.5501 3 400 98.4775 8.5501 INE242A14CP7 IOC 88D 2-Nov-12 98.4548 8.5500 1 25 98.4548 8.5500 INE523H14FC6 JM FIN PRODUCTS 364D 12-Nov-12 98.0624 9.3662 2 3 98.0624 9.3662 INE043D14ET1 IDFC LTD 137D 27-Nov-12 97.8783 8.6001 1 200 97.8783 8.6001 INE242A14BA1 INDIAN OIL CORPORATION 6-Dec-12 97.6850 8.6500 3 300 97.6850 8.6500 INE242A14BB9 INDIAN OIL CORPORATION 7-Dec-12 97.6624 8.6500 1 100 97.6624 8.6500 INE121A14GJ7 CHOLAMANDALAM 157D 24-Dec-12 97.0295 9.3901 1 10 97.0295 9.3901 INE178A14159 CHENNAI PETROLEUM 147D 26-Dec-12 97.2281 8.5999 1 75 97.2281 8.5999 INE881J14BF6 SREI EQUIPMENT FIN 167D 26-Dec-12 96.6053 10.6001 1 10 96.6053 10.6001 =============================================================================================== *: Crores