Sep 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE013A14HC9 RELIANCE CAP 364D 11-Sep-12 99.9678 11.7570 2 100 99.9753 9.0177 INE763G14718 ICICI SECURITIES 91D 12-Sep-12 99.9543 8.3441 1 50 99.9543 8.3441 INE242A14CD3 IOC 90D 13-Sep-12 99.9319 8.2911 1 150 99.9319 8.2911 INE957I14225 STERLITE ENERGY 91D 13-Sep-12 99.9314 8.3521 3 150 99.9314 8.3521 INE261F14343 NABARD 364D 13-Sep-12 99.9324 8.2293 2 125 99.9322 8.2546 INE094A14596 HPCL 364D 13-Sep-12 99.9319 8.2911 3 40 99.9319 8.2911 INE037E14100 TATA TELESERV 184D 13-Sep-12 99.9548 8.2527 1 10 99.9548 8.2527 INE205A14119 SESA GOA 88D 14-Sep-12 99.9094 8.2748 2 200 99.9091 8.3022 INE242A14CE1 IOC 88D 14-Sep-12 99.9091 8.3022 1 100 99.9091 8.3022 INE759E14075 LT FINCORP 91D 17-Sep-12 99.8373 8.4975 2 75 99.8373 8.4975 INE233A14962 GODREJ INDUSTRIES 90D 18-Sep-12 99.8140 8.5021 1 30 99.8140 8.5021 INE403G14ET0 STANDARD CHARTERED 180D 18-Sep-12 99.8049 8.9188 1 16.25 99.8049 8.9188 INE763G14726 ICICI SECURITIES 91D 20-Sep-12 99.7712 8.3704 1 50 99.7712 8.3704 INE242A14CL6 IOC 63D 21-Sep-12 99.7490 8.3496 1 380 99.7490 8.3496 INE242A14CL6 IOC 63D 21-Sep-12 99.7745 8.2494 1 20 99.7745 8.2494 INE486A14586 CESC 81D 25-Sep-12 99.6655 8.7502 1 100 99.6655 8.7502 INE296A14DT3 BAJAJ FIN 85D 27-Sep-12 99.6080 8.4496 1 100 99.6080 8.4496 INE094A14901 HPCL 69D 27-Sep-12 99.6331 8.4007 1 25 99.6331 8.4007 INE866I14DF5 INDIA INFOLINE FIN 91D 27-Sep-12 99.5479 9.7509 1 25 99.5479 9.7509 INE015A14021 RANBAXY LAB 363D 22-Oct-12 99.0032 8.7499 2 50 99.0032 8.7499 INE976I14HB2 TATA CAP 84D 29-Oct-12 98.8817 8.5999 1 5 98.8817 8.5999 INE094A14661 HPCL 364D 20-Nov-12 98.3702 8.5175 3 300 98.3735 8.4998 INE242A14CZ6 IOC 84D 30-Nov-12 98.1625 8.4351 4 100 98.1614 8.4402 INE242A14CY9 IOC 90D 5-Dec-12 98.0275 8.5401 1 50 98.0275 8.5401 INE094A14992 HPCL 90D 5-Dec-12 98.0366 8.4999 2 50 98.0366 8.4999 INE013A14HK2 RELIANCE CAP 364D 7-Dec-12 97.8554 9.0902 1 25 97.8554 9.0902 INE020B14136 RECL 179D 1-Feb-13 96.6447 8.8000 1 40 96.6447 8.8000 INE001A14GY0 HDFC 180D 19-Feb-13 96.1409 9.1001 1 25 96.1409 9.1001 INE242A14BN4 INDIAN OIL CORPORATION 22-Feb-13 96.1114 8.9501 1 25 96.1114 8.9501 INE001A14GT0 HDFC 216D 12-Mar-13 95.6595 9.0501 2 25 95.6595 9.0501 INE001A14GZ7 HDFC 364D 28-Aug-13 91.6897 9.4250 2 100 91.6695 9.4500 INE001A14GZ7 HDFC 364D 28-Aug-13 91.6640 9.4299 1 50 91.6640 9.4299 INE001A14HD2 HDFC 364D 6-Sep-13 91.4787 9.4444 4 225 91.4452 9.4850 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 91.8411 9.0071 3 175 91.8054 9.0500 INE001A14HD2 HDFC 364D 6-Sep-13 91.4525 9.4499 2 75 91.4525 9.4499 =============================================================================================== *: Crores