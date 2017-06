Sep 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE958G14GN1 RELIGARE FINVEST 180D 12-Sep-12 99.9726 10.0037 1 25 99.9726 10.0037 INE094A14596 HPCL 364D 13-Sep-12 99.9551 8.1979 1 25 99.9551 8.1979 INE261F14343 NABARD 364D 13-Sep-12 99.9551 8.1979 1 25 99.9551 8.1979 INE957I14241 STERLITE ENERGY 88D 14-Sep-12 99.9331 8.1449 3 350 99.9331 8.1449 INE205A14119 SESA GOA 88D 14-Sep-12 99.9331 8.1449 1 50 99.9331 8.1449 INE001A14GG7 HDFC 91D 17-Sep-12 99.8646 8.2480 1 100 99.8646 8.2480 INE029A14527 BPCL 81D 25-Sep-12 99.7070 8.2507 1 25 99.7070 8.2507 INE557F14AW7 NHB 82D 26-Sep-12 99.6621 8.2501 1 50 99.6621 8.2501 INE557F14AU1 NHB 90D 27-Sep-12 99.6397 8.2491 2 215 99.6397 8.2491 INE114A14436 SAIL 83D 27-Sep-12 99.6410 8.2192 1 50 99.6410 8.2192 INE114A14444 SAIL 84D 28-Sep-12 99.6186 8.2202 1 50 99.6186 8.2202 INE531F14893 EDELWEISS SECURITIES 29D28-Sep-12 99.6064 8.4842 1 15 99.6064 8.4842 INE001A14GK9 HDFC 90D 4-Oct-12 99.4672 8.5006 2 200 99.4672 8.5006 INE001A14GL7 HDFC 91D 8-Oct-12 99.3752 8.4995 1 125 99.3752 8.4995 INE001A14GM5 HDFC 91D 10-Oct-12 99.3292 8.4998 1 125 99.3292 8.4998 INE013A14JJ0 RELIANCE CAP 91D 13-Nov-12 98.4284 9.3999 2 100 98.4284 9.3999 INE094A14661 HPCL 364D 20-Nov-12 98.3867 8.5501 2 200 98.3867 8.5501 INE018E14BS9 SBICPSL 91D 20-Nov-12 98.3867 8.5501 1 5 98.3867 8.5501 INE175K14774 MORGAN STANLEY 364D 22-Nov-12 98.2271 9.1498 1 50 98.2271 9.1498 INE242A14CV5 IOC 88D 23-Nov-12 98.3128 8.7000 1 5 98.3128 8.7000 INE667F14523 SUNDARAM BNP 364D 5-Dec-12 97.9818 8.9502 1 8 97.9818 8.9502 INE059B14CG2 SIMPLEX INFRASTS 91D 11-Dec-12 97.6405 9.8003 1 25 97.6405 9.8003 INE020B14136 REC 179D 1-Feb-13 96.6746 8.7799 1 40 96.6746 8.7799 INE001A14GU8 HDFC 179D 8-Feb-13 96.3951 9.1000 2 25 96.3951 9.1000 INE001A14GB8 HDFC 364D 10-May-13 94.1561 9.4000 3 150 94.1561 9.4000 INE871D14ED9 INFRAST LEASING AND 353D27-Jun-13 92.9222 9.6200 2 50 92.9359 9.5999 INE001A14HD2 HDFC 364D 6-Sep-13 91.4741 9.4500 3 75 91.4741 9.4500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com