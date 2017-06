Sep 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE020E14965 STCI FIN 89D 18-Sep-12 99.9774 8.2509 1 50 99.9774 8.2509 INE122M14194 ESSAR SHIPPING 91D 18-Sep-12 99.8671 12.1433 1 2 99.8671 12.1433 INE001A14GI3 HDFC 76D 20-Sep-12 99.8654 8.1992 2 175 99.8654 8.1992 INE957I14282 STERLITE ENERGY 86D 20-Sep-12 99.8596 8.5530 1 75 99.8596 8.5530 INE013A14JC5 RELIANCE CAP 81D 25-Sep-12 99.7496 8.3296 1 25 99.7496 8.3296 INE774D14BO8 MAH MAH FIN SERV 365D 25-Sep-12 99.7479 8.3863 1 15 99.7479 8.3863 INE055A14571 CENTURY TEXTILES 27-Sep-12 99.7072 8.2451 1 5 99.7072 8.2451 INE532F14IJ0 EDELWEISS FIN SERV 29D 28-Sep-12 99.7453 8.4730 2 270 99.7453 8.4730 INE912E14CW3 SBI GLOBAL FACTORS 84D 28-Sep-12 99.6769 8.4510 1 50 99.6769 8.4510 INE532F14IJ0 EDELWEISS FIN SERV 29D 28-Sep-12 99.6759 8.4772 1 35 99.6759 8.4772 INE296A14DS5 BAJAJ FIN 87D 28-Sep-12 99.6769 8.4510 1 25 99.6769 8.4510 INE531F14893 EDELWEISS SECURITIES 29D28-Sep-12 99.6760 8.4746 1 10 99.6760 8.4746 INE001A14GN3 HDFC 81D 5-Oct-12 99.5850 8.4503 1 15 99.5850 8.4503 INE001A14GL7 HDFC 91D 8-Oct-12 99.5162 8.4498 2 25 99.5162 8.4498 INE043D14CV1 IDFC LTD 335D 11-Oct-12 99.3029 9.4899 1 40 99.3029 9.4899 INE660A14FW9 SUNDARAM FIN 365D 12-Oct-12 99.4144 8.6001 1 5 99.4144 8.6001 INE228A14AV8 USHA MARTIN 90D 18-Oct-12 99.1124 9.6140 1 40 99.1124 9.6140 INE532F14IE1 EDELWEISS FIN SERV 91D 1-Nov-12 98.8640 9.3201 1 25 98.8640 9.3201 INE242A14CV5 IOC 88D 23-Nov-12 98.3589 8.6999 1 5 98.3589 8.6999 INE013A14HK2 RELIANCE CAP 364D 7-Dec-12 97.8781 9.4200 1 50 97.8781 9.4200 INE001A14GR4 HDFC 138D 12-Dec-12 97.9695 8.4999 2 100 97.9695 8.4999 INE001A14GS2 HDFC 129D 14-Dec-12 97.8651 8.7499 2 500 97.8651 8.7499 INE301A14793 RAYMOND 158D 18-Dec-12 97.7216 9.2501 1 50 97.7216 9.2501 INE114A14352 SAIL 365D 21-Dec-12 97.7482 8.5800 1 50 97.7482 8.5800 INE705L14149 VODAFONE (I) 365D 20-Feb-13 96.0261 9.5000 1 50 96.0261 9.5000 INE705L14180 VODAFONE (I) 363D 13-Mar-13 95.4633 9.7999 1 5 95.4633 9.7999 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 91.9040 9.0066 6 260 91.9095 8.9999 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 91.9720 9.0000 1 10 91.9720 9.0000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com