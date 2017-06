Sep 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE511C14FO7 MAGMA FINCORP 90D 18-Sep-12 99.9767 8.5065 1 50 99.9767 8.5065 INE001A14GI3 HDFC 76D 20-Sep-12 99.9321 8.2627 2 300 99.9314 8.3521 INE957I14282 STERLITE ENERGY 86D 20-Sep-12 99.9318 8.3033 1 75 99.9318 8.3033 INE043D14EP9 IDFC LTD 87D 21-Sep-12 99.9318 8.3033 1 40 99.9318 8.3033 INE242A14AO4 IOC 364D 24-Sep-12 99.8420 8.2516 2 175 99.8416 8.2725 INE909H14BS2 TATA MOTORS FIN 83D 25-Sep-12 99.8184 8.3006 1 50 99.8184 8.3006 INE657K14466 RHC HOLDING PRIVATE 91D 25-Sep-12 99.7596 10.9947 1 50 99.7596 10.9947 INE242A14CG6 IOC 83D 26-Sep-12 99.7965 8.2699 1 25 99.7965 8.2699 INE094A14901 HPCL 69D 27-Sep-12 99.7982 8.2007 1 50 99.7982 8.2007 INE094A14901 HPCL 69D 27-Sep-12 99.7739 8.2714 1 25 99.7739 8.2714 INE532F14IJ0 EDELWEISS FIN SERV 29D 28-Sep-12 99.7453 8.4730 1 60 99.7453 8.4730 INE043D14EQ7 IDFC LTD 90D 4-Oct-12 99.6080 8.4496 1 10 99.6080 8.4496 INE242A14CU7 IOC 90D 21-Nov-12 98.5002 8.5502 5 300 98.5002 8.5502 INE909H14CA8 TATA MOTORS FIN 90D 27-Nov-12 98.2526 9.1429 1 20 98.2526 9.1429 INE242A14CZ6 IOC 84D 30-Nov-12 98.3293 8.4952 2 240 98.3478 8.3998 INE242A14CY9 IOC 90D 5-Dec-12 98.1848 8.5416 3 300 98.1831 8.5499 INE494M14270 IFCI FACTORS 91D 6-Dec-12 97.7677 10.4174 1 1.85 97.7677 10.4174 INE001A14GR4 HDFC 138D 12-Dec-12 98.0092 8.6210 1 25 98.0092 8.6210 INE103A14041 MANGALORE REFINERY 90D 13-Dec-12 97.9882 8.6135 4 300 97.9867 8.6202 INE094A14AC4 HPCL 90D 13-Dec-12 97.9890 8.6101 3 150 97.9890 8.6101 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com