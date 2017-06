Oct 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE043D14DP1 IDFC LTD 242D 22-Oct-12 99.7786 8.0990 1 75 99.7786 8.0990 INE688I14564 FUTURE CAP HOLDING 364D 23-Oct-12 99.6828 10.5588 1 10 99.6828 10.5588 INE514E14DY1 EXIM 91D 25-Oct-12 99.7813 8.0000 1 25 99.7813 8.0000 INE514E14EB7 EXIM 91D 29-Oct-12 99.6218 8.1510 2 190 99.6218 8.1510 INE242A14CO0 IOC 90D 29-Oct-12 99.6903 8.0994 1 25 99.6903 8.0994 INE532F14IQ5 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Oct-12 99.5830 8.4915 6 225 99.5826 8.4994 INE531F14901 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Oct-12 99.5826 8.4994 1 100 99.5826 8.4994 INE804I14CX1 ECL FIN 29D 30-Oct-12 99.5826 8.4994 1 65 99.5826 8.4994 INE043D14FA8 IDFC 62D 31-Oct-12 99.5801 8.1005 1 100 99.5801 8.1005 INE691I14741 L T INFRAST FIN 75D 31-Oct-12 99.5698 8.3001 2 50 99.5698 8.3001 INE523E14HK2 L T FIN 30D 31-Oct-12 99.5698 8.3001 1 50 99.5698 8.3001 INE013A14JH4 RELIANCE CAP 91D 7-Nov-12 99.3076 9.7880 1 3 99.3076 9.7880 INE242A14CS1 IOC 90D 15-Nov-12 99.3084 8.1997 1 25 99.3084 8.1997 INE242A14CY9 IOC 90D 5-Dec-12 98.8014 8.1999 2 250 98.8014 8.1999 INE242A14BA1 INDIAN OIL CORPORATION 6-Dec-12 98.7824 8.1800 1 100 98.7824 8.1800 INE094A14695 HPCL 364D 10-Dec-12 98.6919 8.1997 2 90 98.6919 8.1997 INE242A14DA7 IOC 90D 10-Dec-12 98.7550 8.2168 2 75 98.7501 8.2498 INE242A14DG4 IOC 83D 20-Dec-12 98.4680 8.2299 4 250 98.4552 8.3000 INE114A14576 SAIL 84D 20-Dec-12 98.5266 8.2702 1 100 98.5266 8.2702 INE094A14AE0 HPCL 90D 20-Dec-12 98.4625 8.2602 1 25 98.4625 8.2602 INE001A14GU8 HDFC 179D 8-Feb-13 97.2264 8.7499 2 25 97.2264 8.7499 INE414G14AT5 MUTHOOT FIN 364D 26-Jun-13 92.0595 12.2501 1 25 92.0595 12.2501 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com