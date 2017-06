Oct 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14CU1 EXIM 365D 19-Oct-12 99.9335 8.0962 2 100 99.9335 8.0962 INE242A14CM4 IOC 90D 22-Oct-12 99.8646 8.2480 1 100 99.8646 8.2480 INE242A14CM4 IOC 90D 22-Oct-12 99.8898 8.0535 1 50 99.8898 8.0535 INE140A14134 PIRAMAL HEALTHCARE 89D 23-Oct-12 99.8411 8.2987 1 100 99.8411 8.2987 INE140A14142 PIRAMAL HEALTHCARE 86D 25-Oct-12 99.7948 8.3391 3 150 99.7948 8.3391 INE514E14DY1 EXIM 91D 25-Oct-12 99.7994 8.1518 1 25 99.7994 8.1518 INE242A14CO0 IOC 90D 29-Oct-12 99.7106 8.1490 1 10 99.7106 8.1490 INE532F14IQ5 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Oct-12 99.6750 8.5008 2 210 99.6750 8.5008 INE523E14HK2 L T FIN 30D 31-Oct-12 99.6605 8.2893 1 40 99.6605 8.2893 INE523H14II7 JM FIN PRODUCTS 91D 31-Oct-12 99.6417 8.7500 1 25 99.6417 8.7500 INE094A14943 HPCL 90D 15-Nov-12 99.3289 8.2202 2 200 99.3289 8.2202 INE557F14AX5 NATIONAL HOUSING BK46D 19-Nov-12 99.2410 8.2104 2 150 99.2410 8.2104 INE094A14661 HPCL 364D 20-Nov-12 99.2401 8.2202 1 25 99.2401 8.2202 INE242A14DC3 IOC 70D 27-Nov-12 99.0596 8.2501 1 100 99.0596 8.2501 INE029A14550 BPCL 63D 27-Nov-12 99.0851 8.2200 1 25 99.0851 8.2200 INE205A14127 SESA GOA 88D 30-Nov-12 98.9810 8.3503 1 100 98.9810 8.3503 INE202B14403 DEWAN HOUSING FIN 175D 30-Nov-12 98.8905 9.1002 2 50 98.8905 9.1002 INE532F14IS1 EDELWEISS FIN SERV 60D 3-Dec-12 98.8166 9.3003 1 5 98.8166 9.3003 INE001A14GQ6 HDFC 133D 4-Dec-12 98.8133 8.9459 1 100 98.8133 8.9459 INE958G14FT0 RELIGARE FINVEST 365D 13-Dec-12 98.1981 11.7502 1 5 98.1981 11.7502 INE242A14DG4 IOC 83D 20-Dec-12 98.5625 8.1898 3 75 98.5625 8.1898 INE114A14352 SAIL 365D 21-Dec-12 98.5266 8.2702 1 25 98.5266 8.2702 INE242A14DI0 IOC 72D 26-Dec-12 98.4147 8.2813 6 200 98.4206 8.2497 INE705L14263 VODAFONE (I) 90D 26-Dec-12 98.3789 8.4713 2 105 98.3829 8.4499 INE705L14263 VODAFONE (I) 90D 26-Dec-12 98.2940 9.0500 1 5 98.2940 9.0500 INE958G14HD0 RELIGARE FINVEST 241D 27-Dec-12 97.8290 11.2500 1 50 97.8290 11.2500 INE556F14692 SIDBI 4-Jan-13 98.2028 8.3498 1 60 98.2028 8.3498 INE916D14NH4 KOTAK MAH PRIME 91D 9-Jan-13 98.0265 8.6451 1 2.85 98.0265 8.6451 INE242A14BH6 INDIAN OIL CORPORATION 10-Jan-13 98.0615 8.3900 1 50 98.0615 8.3900 INE001A14FT2 HDFC 18-Jan-13 97.8680 8.5498 1 25 97.8680 8.5498 INE881J14BQ3 SREI EQUIPMENT FIN 162D 15-Mar-13 96.0026 10.2000 1 5 96.0026 10.2000 INE001A14GO1 HDFC 342D 25-Jun-13 94.2327 8.9000 1 25 94.2327 8.9000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com