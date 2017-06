Oct 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14CM4 IOC 90D 22-Oct-12 99.9332 8.1379 4 175 99.9335 8.0962 INE020E14AG2 STCI FIN 66D 22-Oct-12 99.9296 8.5714 2 55 99.9296 8.5714 INE916D14LX5 KOTAK MAH PRIME 91D 22-Oct-12 99.9310 8.4008 1 50 99.9310 8.4008 INE242A14CN2 IOC 89D 23-Oct-12 99.9102 8.1971 2 100 99.9108 8.1468 INE140A14134 PIRAMAL HEALTHCARE 89D 23-Oct-12 99.9102 8.2016 1 50 99.9102 8.2016 INE514E14DY1 EXIM 91D 25-Oct-12 99.8646 8.2480 1 30 99.8646 8.2480 INE532F14IQ5 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Oct-12 99.8142 8.4929 1 100 99.8142 8.4929 INE804I14CX1 ECL FIN 29D 30-Oct-12 99.7456 8.4630 1 50 99.7456 8.4630 INE691I14741 L T INFRAST FIN 75D 31-Oct-12 99.7296 8.2470 1 15 99.7296 8.2470 INE242A14CP7 IOC 88D 2-Nov-12 99.6827 8.2988 1 100 99.6827 8.2988 INE242A14CV5 IOC 88D 23-Nov-12 99.2776 8.2998 1 5 99.2776 8.2998 INE535H14BH8 FULLERTON INDIA 348D 3-Dec-12 98.9525 9.1996 1 25 98.9525 9.1996 INE242A14DB5 IOC 90D 13-Dec-12 98.7805 8.1927 2 50 98.7765 8.2202 INE013A14JB7 RELIANCE CAP 162D 14-Dec-12 98.6231 9.0997 1 25 98.6231 9.0997 INE037E14076 TATA TELESERV 365D 21-Dec-12 98.5122 8.7500 2 125 98.5122 8.7500 INE155A14BR9 TATA MOTORS 77D 27-Dec-12 98.4442 8.3600 1 100 98.4442 8.3600 INE523H14FV6 JM FIN PRODUCTS 364D 28-Dec-12 98.3033 8.9998 1 25 98.3033 8.9998 INE001A14HG5 HDFC 83D 3-Jan-13 98.2509 8.5498 2 100 98.2509 8.5498 INE242A14DJ8 IOC 90D 16-Jan-13 97.9929 8.4000 4 100 97.9929 8.4000 INE705L14172 VODAFONE ESSAR 14-Feb-13 97.1788 8.9799 1 75 97.1788 8.9799 INE037E14209 TATA TELESERV 253D 13-Mar-13 96.2711 9.7501 2 50 96.2711 9.7501 INE071G14393 ICICI HOME FIN 361D 15-Mar-13 96.5847 8.7800 1 18 96.5847 8.7800 INE134E14501 PFC 273D 28-Jun-13 94.5192 8.5000 1 100 94.5192 8.5000 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 92.9863 8.5500 1 25 92.9863 8.5500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com