Oct 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE720G14452 JINDAL POWER 60D 23-Oct-12 99.9771 8.3604 1 100 99.9771 8.3604 INE242A14CN2 IOC 89D 23-Oct-12 99.9774 8.2509 1 50 99.9774 8.2509 INE514E14DY1 EXIM 91D 25-Oct-12 99.9326 8.2059 2 95 99.9326 8.2059 INE137K14022 HPCL-MITTAL ENERGY 90D 25-Oct-12 99.9331 8.1449 1 25 99.9331 8.1449 INE514E14EB7 EXIM 91D 29-Oct-12 99.8420 8.2516 1 100 99.8420 8.2516 INE043D14EW5 IDFC 75D 30-Oct-12 99.8188 8.2823 1 125 99.8188 8.2823 INE140A14159 PIRAMAL HEALTHCARE 91D 30-Oct-12 99.8140 8.5021 2 50 99.8140 8.5021 INE532F14IQ5 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Oct-12 99.8140 8.5021 2 50 99.8140 8.5021 INE094A14919 HPCL 90D 30-Oct-12 99.8195 8.2502 1 25 99.8195 8.2502 INE523E14HK2 L T FIN 30D 31-Oct-12 99.7908 8.5020 2 150 99.7908 8.5020 INE043D14FA8 IDFC 62D 31-Oct-12 99.7963 8.2780 1 50 99.7963 8.2780 INE523E14HK2 L T FIN 30D 31-Oct-12 99.8184 8.3006 1 50 99.8184 8.3006 INE774D14DB1 MAH MAH FIN SERV 30D 31-Oct-12 99.8184 8.3006 1 50 99.8184 8.3006 INE242A14CP7 IOC 88D 2-Nov-12 99.7526 8.2295 1 145 99.7526 8.2295 INE660A14FY5 SUNDARAM FIN 364D 16-Nov-12 99.4312 8.7000 2 100 99.4312 8.7000 INE242A14CT9 IOC 90D 19-Nov-12 99.3658 8.3200 2 25 99.3658 8.3200 INE242A14CU7 IOC 90D 21-Nov-12 99.3208 8.3201 2 50 99.3208 8.3201 INE535H14BF2 FULLERTON INDIA 365D 21-Nov-12 99.2536 9.1495 2 15 99.2536 9.1495 INE242A14DC3 IOC 70D 27-Nov-12 99.1861 8.3198 2 100 99.1861 8.3198 INE205A14127 SESA GOA 88D 30-Nov-12 99.0895 8.6000 1 75 99.0895 8.6000 INE242A14CZ6 IOC 84D 30-Nov-12 99.1178 8.3300 1 25 99.1178 8.3300 INE242A14CY9 IOC 90D 5-Dec-12 99.0070 8.3200 4 240 99.0070 8.3200 INE094A14992 HPCL 90D 5-Dec-12 99.0129 8.2701 1 50 99.0129 8.2701 INE242A14BA1 INDIAN OIL CORPORATION 6-Dec-12 98.9809 8.3511 8 250 98.9809 8.3511 INE289B14285 GIC HOUSING FIN 86D 6-Dec-12 98.9690 8.4497 1 25 98.9690 8.4497 INE705L14107 VODAFONE ESSAR 13-Dec-12 98.8263 8.4998 1 10 98.8263 8.4998 INE958G14FT0 RELIGARE FINVEST 365D 13-Dec-12 98.3536 11.7499 1 5 98.3536 11.7499 INE511C14GI7 MAGMA FINCORP 66D 14-Dec-12 98.7827 8.6498 1 10 98.7827 8.6498 INE438A14GX6 APOLLO TYRES 91D 17-Dec-12 98.6390 8.9929 2 25 98.6393 8.9912 INE958G14IK3 RELIGARE FINVEST 90D 17-Dec-12 98.2292 11.7499 1 5 98.2292 11.7499 INE122M14251 ESSAR SHIPPING 91D 18-Dec-12 98.1283 12.2141 1 7.5 98.1283 12.2141 INE140A14209 PIRAMAL HEALTHCARE 90D 19-Dec-12 98.6751 8.4497 1 50 98.6751 8.4497 INE114A14576 SAIL 84D 20-Dec-12 98.6682 8.3503 1 50 98.6682 8.3503 INE242A14DI0 IOC 72D 26-Dec-12 98.5348 8.3500 1 50 98.5348 8.3500 INE020B14110 REC 175D 28-Dec-12 98.4868 8.3702 1 50 98.4868 8.3702 INE001A14HG5 HDFC 83D 3-Jan-13 98.3433 8.5400 1 100 98.3433 8.5400 INE155A14BS7 TATA MOTORS 91D 17-Jan-13 98.0142 8.5000 1 185 98.0142 8.5000 INE242A14DK6 IOC 90D 17-Jan-13 98.0371 8.4000 3 75 98.0371 8.4000 INE013A14IF0 RELIANCE CAP 28-Mar-13 95.9453 9.8249 1 6 95.9453 9.8249 INE134E14501 PFC 273D 28-Jun-13 94.5400 8.5000 1 25 94.5400 8.5000 INE660A14GV9 SUNDARAM FIN 365D 4-Jul-13 93.9830 9.2000 1 25 93.9830 9.2000 INE001A14HD2 HDFC 364D 6-Sep-13 92.6815 9.0351 1 6.45 92.6815 9.0351 INE001A14HH3 HDFC 342D 24-Sep-13 92.2886 9.0500 1 25 92.2886 9.0500 INE001A14HH3 HDFC 342D 24-Sep-13 92.3254 9.0300 1 25 92.3254 9.0300 =============================================================================================== *: Crores