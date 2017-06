Oct 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14EB7 EXIM 91D 29-Oct-12 99.9097 8.2473 1 105 99.9097 8.2473 INE738C14032 BHARAT ALUMINIUM 91D 29-Oct-12 99.9069 8.5033 1 100 99.9069 8.5033 INE242A14CO0 IOC 90D 29-Oct-12 99.9100 8.2168 2 75 99.9097 8.2473 INE532F14IQ5 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Oct-12 99.8840 8.4806 3 175 99.8837 8.4998 INE532F14IQ5 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Oct-12 99.9768 8.4700 1 120 99.9768 8.4700 INE043D14EW5 IDFC 75D 30-Oct-12 99.8851 8.3973 1 100 99.8851 8.3973 INE296A14DB1 BAJAJ FIN 365D 30-Oct-12 99.8810 8.6973 1 50 99.8810 8.6973 INE094A14919 HPCL 90D 30-Oct-12 99.8851 8.3973 1 50 99.8851 8.3973 INE140A14159 PIRAMAL HEALTHCARE 91D 30-Oct-12 99.8810 8.6973 1 50 99.8810 8.6973 INE804I14CX1 ECL FIN 29D 30-Oct-12 99.8837 8.4998 1 50 99.8837 8.4998 INE242A14CP7 IOC 88D 2-Nov-12 99.9091 8.3022 2 425 99.9091 8.3022 INE242A14CP7 IOC 88D 2-Nov-12 99.8178 8.3299 2 125 99.8152 8.4471 INE036A14217 BSES 357D 6-Nov-12 99.6953 9.2963 1 45 99.6953 9.2963 INE013A14JH4 RELIANCE CAP 91D 7-Nov-12 99.6633 9.4854 1 2 99.6633 9.4854 INE860H14GX6 ADITYA BIRLA FIN 178D 8-Nov-12 99.6750 8.5008 1 50 99.6750 8.5008 INE043D14EV7 IDFC 91D 15-Nov-12 99.5190 8.4006 5 250 99.5190 8.4006 INE094A14943 HPCL 90D 15-Nov-12 99.5247 8.3006 2 50 99.5247 8.3006 INE094A14661 HPCL 364D 20-Nov-12 99.4122 8.3006 2 50 99.4122 8.3006 INE242A14CZ6 IOC 84D 30-Nov-12 99.1822 8.3600 2 50 99.1822 8.3600 INE957I14324 STERLITE ENERGY 88D 30-Nov-12 99.2646 8.4503 1 50 99.2646 8.4503 INE909H14CC4 TATA MOTORS FIN 3-Dec-12 99.0940 8.5568 1 125 99.0940 8.5568 INE774D14DC9 MAH MAH FIN SERV 61D 3-Dec-12 99.0973 8.5250 1 33 99.0973 8.5250 INE957I14332 STERLITE ENERGY 86D 5-Dec-12 99.1507 8.4500 1 50 99.1507 8.4500 INE020E14AK4 STCI FIN 61D 10-Dec-12 98.9401 8.5002 1 50 98.9401 8.5002 INE242A14DL4 IOC 60D 21-Dec-12 98.7153 8.3335 3 75 98.7128 8.3501 INE242A14DL4 IOC 60D 21-Dec-12 98.7737 8.5501 1 5 98.7737 8.5501 INE242A14DM2 IOC 90D 21-Jan-13 97.9951 8.4860 8 450 97.9942 8.4898 INE140A14324 PIRAMAL ENTERPRISES181D 22-Apr-13 95.7010 9.1599 1 100 95.7010 9.1599 INE296A14DR7 BAJAJ FIN 365D 20-Jun-13 94.2826 9.3000 1 15 94.2826 9.3000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com