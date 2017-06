Nov 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14GV6 HDFC 90D 7-Nov-12 99.9548 8.2527 2 125 99.9548 8.2527 INE557F14AX5 NATIONAL HOUSING BK 46D 19-Nov-12 99.6872 8.1807 1 300 99.6872 8.1807 INE094A14661 HPCL 364D 20-Nov-12 99.6641 8.2011 2 50 99.6641 8.2011 INE242A14CU7 IOC 90D 21-Nov-12 99.6397 8.2491 4 140 99.6397 8.2491 INE242A14CV5 IOC 90D 23-Nov-12 99.5924 8.2990 1 50 99.5924 8.2990 INE086A14741 ELECTROSTEEL CAST. 29D 30-Nov-12 99.3204 9.9901 1 65 99.3204 9.9901 INE881J14BK6 SREI EQUIPMENT FIN 78D 30-Nov-12 99.2969 10.3379 1 55 99.2969 10.3379 INE001A14HA8 HDFC 91D 3-Dec-12 99.3597 8.4006 1 50 99.3597 8.4006 INE296A14EI4 BAJAJ FIN 60D 3-Dec-12 99.3562 8.4468 1 9 99.3562 8.4468 INE804I14DC3 ECL FIN 36D 5-Dec-12 99.3298 8.4922 1 60 99.3298 8.4922 INE532F14IY9 EDELWEISS FIN SERV 36D 5-Dec-12 99.3068 8.4928 1 5 99.3068 8.4928 INE242A14BB9 IOC 7-Dec-12 99.2689 8.4005 1 30 99.2689 8.4005 INE511C14GI7 MAGMA FINCORP 66D 14-Dec-12 99.0870 8.6235 1 25 99.0870 8.6235 INE179J14489 BIRLA TMT HOLDINGS 48D 20-Dec-12 98.9739 8.6002 1 5 98.9739 8.6002 INE242A14DG4 IOC 83D 20-Dec-12 98.9987 8.3903 1 5 98.9987 8.3903 INE114A14352 SAIL 365D 21-Dec-12 98.9648 8.3000 1 50 98.9648 8.3000 INE860H14IX2 ADITYA BIRLA FIN 60D 24-Dec-12 98.8590 8.5974 1 32.5 98.8590 8.5974 INE523H14IY4 JM FIN PRODUCTS 56D 24-Dec-12 98.8431 8.9002 1 10 98.8431 8.9002 INE705L14271 VODAFONE (I) 91D 27-Dec-12 98.7966 8.5498 1 70 98.7966 8.5498 INE242A14DN0 IOC 58D 28-Dec-12 98.8286 8.3198 1 25 98.8286 8.3198 INE242A14DO8 IOC 60D 1-Jan-13 98.6991 8.4401 4 100 98.6991 8.4401 INE140A14225 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 10-Jan-13 98.4622 8.7702 2 100 98.4622 8.7702 INE140A14225 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 10-Jan-13 98.4337 8.7999 2 30 98.4337 8.7999 INE155A14BU3 TATA MOTORS 89D 29-Jan-13 98.0366 8.5999 1 150 98.0366 8.5999 INE289B14319 GIC HOUSING FIN 91D 29-Jan-13 98.0031 8.7496 1 10 98.0031 8.7496 INE037E14209 TATA TELESERV 253D 13-Mar-13 96.8003 9.5000 1 50 96.8003 9.5000 INE721A14651 STFCL 219D 21-Mar-13 96.6683 9.2499 1 25 96.6683 9.2499 INE564G14751 FIRST BLUE HOME FIN 364D29-Mar-13 96.3673 9.5550 1 0.2 96.3673 9.5550 INE535H14BU1 FULLERTON (I) CREDIT 29-Mar-13 96.5000 9.1933 1 0.1 96.5000 9.1933 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com