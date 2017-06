Nov 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE094A14943 HPCL 90D 15-Nov-12 99.8420 8.2516 1 100 99.8420 8.2516 INE020E14AF4 STCI FIN 90D 15-Nov-12 99.8344 8.6492 1 50 99.8344 8.6492 INE494M14064 IFCI FACTORS 364D 16-Nov-12 99.7796 10.0780 1 10 99.7796 10.0780 INE916D14MF0 KOTAK MAH PRIME 90D 19-Nov-12 99.7385 8.6998 2 25 99.7385 8.6998 INE094A14661 HPCL 364D 20-Nov-12 99.7285 8.2806 1 25 99.7285 8.2806 INE860H14IE2 ADITYA BIRLA FIN 90D 22-Nov-12 99.6682 8.6793 1 25 99.6682 8.6793 INE094A14950 HPCL 90D 26-Nov-12 99.5920 8.3065 3 75 99.5933 8.2806 INE242A14DC3 IOC 70D 27-Nov-12 99.5688 8.3195 1 100 99.5688 8.3195 INE242A14CW3 IOC 90D 29-Nov-12 99.5255 8.2868 4 140 99.5259 8.2796 INE242A14CZ6 IOC 84D 30-Nov-12 99.5010 8.3204 2 50 99.5010 8.3204 INE205A14127 SESA GOA 88D 30-Nov-12 99.5034 8.2802 1 25 99.5034 8.2802 INE532F14IY9 EDELWEISS FIN SERV 36D 5-Dec-12 99.3752 8.4995 1 15 99.3752 8.4995 INE242A14BA1 INDIAN OIL CORPORATION 6-Dec-12 99.3635 8.3504 1 75 99.3635 8.3504 INE242A14BB9 INDIAN OIL CORPORATION 7-Dec-12 99.3409 8.3506 2 55 99.3409 8.3506 INE043D14EI4 IDFC LTD 204D 7-Dec-12 99.3409 8.3506 1 50 99.3409 8.3506 INE242A14BB9 INDIAN OIL CORPORATION 7-Dec-12 99.3446 8.6000 1 30 99.3446 8.6000 INE114A14352 SAIL 365D 21-Dec-12 99.0276 8.3352 4 170 99.0317 8.2997 INE114A14352 SAIL 365D 21-Dec-12 99.0201 8.6001 1 5 99.0201 8.6001 INE909H14AY2 TATA MOTORS FIN 342D 31-Jan-13 97.9443 9.1200 1 100 97.9443 9.1200 INE976I14GV2 TATA CAP 364D 22-Feb-13 97.4033 9.1798 1 150 97.4033 9.1798 INE705L14180 VODAFONE (I) 363D 13-Mar-13 96.9777 9.1001 1 25 96.9777 9.1001 INE037E14209 TATA TELESERV 253D 13-Mar-13 96.8895 9.4498 1 5 96.8895 9.4498 INE296A14DZ0 BAJAJ FIN 290D 6-May-13 95.6605 9.2500 1 0.1 95.6605 9.2500 INE001A14GB8 HDFC 364D 10-May-13 95.6366 9.1500 1 50 95.6366 9.1500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com