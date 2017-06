Nov 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14CS1 IOC 90D 15-Nov-12 99.8648 8.2344 3 225 99.8646 8.2480 INE310I14433 ERICSSON (I) PRIVATE 91D16-Nov-12 99.8248 9.1515 1 25 99.8248 9.1515 INE557F14AX5 NATIONAL HOUSING BK 46D 19-Nov-12 99.7763 8.1834 1 25 99.7763 8.1834 INE909H14BZ7 TATA MOTORS FIN 91D 23-Nov-12 99.6701 8.6294 2 175 99.6701 8.6294 INE804I14CQ5 ECL FIN 91D 23-Nov-12 99.6617 8.8499 1 50 99.6617 8.8499 INE774D14CZ2 MAH MAH FIN SERV 91D 26-Nov-12 99.6011 8.5989 2 50 99.6011 8.5989 INE242A14DC3 IOC 70D 27-Nov-12 99.5821 8.5096 1 25 99.5821 8.5096 INE242A14CW3 IOC 90D 29-Nov-12 99.5477 8.2926 2 75 99.5473 8.2993 INE866I14DO7 INDIA INFOLINE FIN 91D 29-Nov-12 99.4341 10.3865 1 5 99.4341 10.3865 INE592A14284 ORIENT PAPER 91D 3-Dec-12 99.4140 8.9646 1 15 99.4140 8.9646 INE001A14GQ6 HDFC 133D 4-Dec-12 99.4212 8.4998 4 300 99.4212 8.4997 INE804I14DC3 ECL FIN 36D 5-Dec-12 99.4686 8.4781 1 50 99.4686 8.4781 INE532F14IY9 EDELWEISS FIN SERV 36D 5-Dec-12 99.3992 8.4853 2 7 99.3992 8.4853 INE043D14EI4 IDFC LTD 204D 7-Dec-12 99.3635 8.3504 1 125 99.3635 8.3504 INE242A14BB9 INDIAN OIL CORPORATION 7-Dec-12 99.3635 8.3504 1 50 99.3635 8.3504 INE705L14107 VODAFONE ESSAR 13-Dec-12 99.2053 8.5997 2 30 99.2053 8.5997 INE556F14692 SIDBI 4-Jan-13 98.7082 8.5300 1 50 98.7082 8.5300 INE059B14CO6 SIMPLEX INFRASTS 60D 7-Jan-13 98.4488 9.7476 1 5 98.4488 9.7476 INE037E14241 TATA TELESERV 142D 23-Jan-13 98.1348 9.2498 1 5 98.1348 9.2498 INE094A14AG5 HPCL 88D 4-Feb-13 98.0050 8.5402 3 100 98.0050 8.5402 INE001A14HB6 HDFC 180D 5-Mar-13 97.2523 8.8901 1 5 97.2523 8.8901 INE759E14182 LT FINCORP 216D 12-Jun-13 94.8145 9.2848 1 25 94.8145 9.2848 INE001A14GZ7 HDFC 364D 28-Aug-13 93.1446 9.1999 2 50 93.1446 9.1999 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com