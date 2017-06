Nov 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE557F14AX5 NATIONAL HOUSING BK 46D 19-Nov-12 99.9335 8.0962 1 175 99.9335 8.0962 INE242A14CT9 IOC 90D 19-Nov-12 99.9335 8.0962 1 50 99.9335 8.0962 INE268A14521 STERLITE INDUSTRIES 33D20-Nov-12 99.9098 8.2382 1 150 99.9098 8.2382 INE121A14GQ2 CHOLAMANDALAM 90D 20-Nov-12 99.9097 8.2473 1 25 99.9097 8.2473 INE957I14316 STERLITE ENERGY 88D 23-Nov-12 99.8420 8.2516 1 150 99.8420 8.2516 INE879F14334 INFINA FIN PRIVATE 51D 23-Nov-12 99.8309 8.8323 1 100 99.8309 8.8323 INE909H14CA8 TATA MOTORS FIN 90D 27-Nov-12 99.7415 8.5997 1 50 99.7415 8.5997 INE909H14CG5 TATA MOTORS FIN 27D 29-Nov-12 99.6939 8.6207 2 100 99.6939 8.6207 INE001A14HA8 HDFC 91D 3-Dec-12 99.6126 8.3501 1 10 99.6126 8.3501 INE532F14IY9 EDELWEISS FIN SERV 36D 5-Dec-12 99.6296 8.4802 2 329 99.6291 8.4927 INE532F14IY9 EDELWEISS FIN SERV 36D 5-Dec-12 99.5597 8.4961 4 228 99.5595 8.4997 INE804I14DC3 ECL FIN 36D 5-Dec-12 99.5595 8.4997 1 100 99.5595 8.4997 INE242A14DL4 IOC 60D 21-Dec-12 99.2104 8.2999 2 200 99.2104 8.2999 INE020B14110 REC 175D 28-Dec-12 99.1262 8.2500 1 100 99.1262 8.2500 INE486A14594 CESC 79D 28-Dec-12 99.0360 8.4592 1 25 99.0360 8.4592 INE824B14GH8 BHUSHAN STEEL 59D 28-Dec-12 98.7175 11.2903 3 10 98.7175 11.2903 INE468M14266 SHRIRAM EQUIPMENT 56D 28-Dec-12 99.0177 8.6213 1 1 99.0177 8.6213 INE242A14DR1 IOC 60D 8-Jan-13 98.7836 8.4802 1 50 98.7836 8.4802 INE020E14AM0 STCI FIN 90D 14-Jan-13 98.6977 8.6002 1 5 98.6977 8.6002 INE242A14DT7 IOC 90D 13-Feb-13 97.9554 8.5602 4 100 97.9554 8.5602 INE029A14477 BPCL 360D 16-May-13 95.8941 8.7799 1 25 95.8941 8.7799 INE660A14HF0 SUNDARAM FIN 353D 29-Jul-13 93.9022 9.2950 1 3 93.9022 9.2950 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 93.3458 8.8501 1 125 93.3458 8.8501 INE242A14DS9 IOC 364D 8-Nov-13 92.2545 8.5839 2 100 92.2595 8.5779 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com