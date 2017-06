Mar 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14BO2 INDIAN OIL CORPORATION 15-Mar-13 99.9777 8.1231 3 150 99.9778 8.1048 INE001A14IA6 HDFC 51D 15-Mar-13 99.9774 8.2367 3 90 99.9767 8.5065 INE704J14112 VEDANTA ALUMINIUM 59D 15-Mar-13 99.9760 8.7621 1 50 99.9760 8.7621 INE053A14303 THE INDIAN HOTELS 91D 15-Mar-13 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE069A14CO7 ADITYA BIRLA NUVO 60D 15-Mar-13 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE015A14070 RANBAXY LAB 143D 15-Mar-13 99.9766 8.5430 1 10 99.9766 8.5430 INE532F14KG2 EDELWEISS FIN SERV 31D 18-Mar-13 99.9097 8.2473 1 45 99.9097 8.2473 INE850D14694 GODREJ AGROVET 46D 18-Mar-13 99.9097 8.2473 1 4 99.9097 8.2473 INE242A14EI8 IOC 60D 19-Mar-13 99.8858 8.3462 2 150 99.8886 8.1413 INE463A14BM8 BERGER PAINTS INDIA 19-Mar-13 99.8810 8.6973 1 25 99.8810 8.6973 INE242A14EL2 IOC 41D 20-Mar-13 99.8564 8.7482 2 280 99.8564 8.7482 INE169A14851 COROMANDEL 15D 20-Mar-13 99.8605 8.4981 1 75 99.8605 8.4981 INE501A14129 DEEPAK FERTILIZERS 13D 20-Mar-13 99.8530 8.9557 1 50 99.8530 8.9557 INE532F14KD9 EDELWEISS FIN SERV 42D 20-Mar-13 99.8647 8.2419 1 25 99.8647 8.2419 INE094A14BA6 HPCL 23D 21-Mar-13 99.8572 8.6994 1 150 99.8572 8.6994 INE085A14115 CHAMBAL FERTILISERS 43D21-Mar-13 99.8523 8.9984 1 25 99.8523 8.9984 INE094A14AZ5 HPCL 28D 22-Mar-13 99.8086 8.7494 1 150 99.8086 8.7494 INE094A14AZ5 HPCL 28D 22-Mar-13 99.8325 8.7486 1 150 99.8325 8.7486 INE242A14EN8 IOC 30D 22-Mar-13 99.8162 8.4013 1 75 99.8162 8.4013 INE294A14956 BALLARPUR INDUSTRIES32D 22-Mar-13 99.7903 9.5877 1 25 99.7903 9.5877 INE531F14AC4 EDELWEISS SECURITIES 25-Mar-13 99.7520 8.2495 1 150 99.7520 8.2495 INE029A14626 BPCL 47D 25-Mar-13 99.7310 8.9500 1 150 99.7310 8.9500 INE043D14FU6 IDFC 18D 25-Mar-13 99.7370 8.7498 1 100 99.7370 8.7498 INE306N14464 TATA CAP FIN SERV 180D 25-Mar-13 99.7295 9.0000 1 100 99.7295 9.0000 INE523E14IN4 L T FIN 24D 25-Mar-13 99.7295 9.0000 1 100 99.7295 9.0000 INE691I14865 L T INFRAST FIN 89D 25-Mar-13 99.7295 9.0000 1 100 99.7295 9.0000 INE242A14EK4 IOC 49D 25-Mar-13 99.7310 8.9500 1 50 99.7310 8.9500 INE013A14LB3 RELIANCE CAP 22D 26-Mar-13 99.7050 8.9995 1 135 99.7050 8.9995 INE029A14634 BPCL 43D 26-Mar-13 99.7610 7.9495 1 25 99.7610 7.9495 INE242A14EJ6 IOC 58D 28-Mar-13 99.6805 8.9993 3 250 99.6805 8.9993 INE155A14BP3 TATA MOTORS 240D 28-Mar-13 99.6560 8.9995 1 50 99.6560 8.9995 INE029A14618 BPCL 55D 28-Mar-13 99.6617 8.8499 1 25 99.6617 8.8499 INE657K14615 RHC HOLDING PRIVATE 58D 28-Mar-13 99.5854 10.8542 1 1 99.5854 10.8542 INE013A14IG8 RELIANCE CAP 351D 10-Apr-13 99.3208 9.6001 1 5 99.3208 9.6001 INE001A14IE8 HDFC 84D 3-May-13 98.7905 9.1198 1 5 98.7905 9.1198 INE134E14501 PFC 273D 28-Jun-13 97.3551 9.3549 1 25 97.3551 9.3549 INE013A14KN0 RELIANCE CAP 181D 31-Jul-13 96.3955 9.8901 1 25 96.3955 9.8901 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 95.7965 9.1000 1 25 95.7965 9.1000 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 95.8194 9.1000 1 25 95.8194 9.1000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com