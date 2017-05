Mar 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14IF5 HDFC 31D 18-Mar-13 99.9261 8.9978 4 1000 99.9261 8.9978 INE749A14AX9 JINDAL STEEL POWER 60D 18-Mar-13 99.9261 8.9978 2 150 99.9261 8.9978 INE486A14602 CESC 39D 18-Mar-13 99.9257 9.0465 2 150 99.9261 8.9978 INE018E14CL2 SBICPSL 63D 18-Mar-13 99.9261 8.9978 2 125 99.9261 8.9978 INE033L14658 TATA CAP HOUSING FIN90D 18-Mar-13 99.9240 9.2537 1 100 99.9240 9.2537 INE121A14HM9 CHOLAMANDALAM 28D 18-Mar-13 99.9285 8.7054 2 100 99.9285 8.7054 INE850D14694 GODREJ AGROVET 46D 18-Mar-13 99.9274 8.8388 4 95 99.9323 8.2424 INE738C14131 BHARAT ALUMINIUM 62D 18-Mar-13 99.9261 8.9978 1 75 99.9261 8.9978 INE532F14KG2 EDELWEISS FIN SERV 31D 18-Mar-13 99.9323 8.2424 1 65 99.9323 8.2424 INE242A14EM0 IOC 33D 18-Mar-13 99.9322 8.2546 2 50 99.9322 8.2546 INE233A14AM7 GODREJ INDUSTRIES 91D 18-Mar-13 99.9302 8.4983 1 45 99.9302 8.4983 INE958G14JD6 RELIGARE FINVEST 91D 18-Mar-13 99.9179 9.9970 1 25 99.9179 9.9970 INE242A14EI8 IOC 60D 19-Mar-13 99.9026 8.8964 3 350 99.9026 8.8964 INE242A14EI8 IOC 60D 19-Mar-13 99.9753 9.0177 1 100 99.9753 9.0177 INE148I14809 INDIABULLS HOUSING 60D 19-Mar-13 99.8987 9.2530 1 75 99.8987 9.2530 INE310I14532 ERICSSON (I) PRIVATE 60D19-Mar-13 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE958G14JE4 RELIGARE FINVEST 90D 19-Mar-13 99.8905 10.0028 1 25 99.8905 10.0028 INE242A14EL2 IOC 41D 20-Mar-13 99.8767 9.0111 6 375 99.8769 8.9974 INE532F14KD9 EDELWEISS FIN SERV 42D 20-Mar-13 99.8874 8.2327 3 200 99.8871 8.2510 INE532F14KD9 EDELWEISS FIN SERV 42D 20-Mar-13 99.9549 8.2345 1 18 99.9549 8.2345 INE804I14DW1 ECL FIN 21-Mar-13 99.8648 8.2373 2 200 99.8647 8.2419 INE804I14DW1 ECL FIN 21-Mar-13 99.9325 8.2180 1 70 99.9325 8.2180 INE242A14EN8 IOC 30D 22-Mar-13 99.8263 9.0720 2 275 99.8258 9.0991 INE306N14639 TATA CAP FIN SERV 88D 22-Mar-13 99.8317 8.7904 1 150 99.8317 8.7904 INE957I14431 STERLITE ENERGY 52D 22-Mar-13 99.8417 8.2673 1 50 99.8417 8.2673 INE982D14588 GODREJ BOYCE 109D 22-Mar-13 99.8424 8.2307 1 25 99.8424 8.2307 INE580B14931 GRUH FIN 16D 22-Mar-13 99.8314 8.8061 1 5 99.8314 8.8061 INE029A14626 BPCL 47D 25-Mar-13 99.7487 9.1944 2 500 99.7486 9.1992 INE531F14AC4 EDELWEISS SECURITIES 25-Mar-13 99.7746 8.2466 2 200 99.7746 8.2457 INE881J14CU3 SREI EQUIPMENT FIN 24D 25-Mar-13 99.7386 9.5661 2 152 99.7386 9.5661 INE242A14EK4 IOC 49D 25-Mar-13 99.7499 9.1515 2 130 99.7499 9.1515 INE094A14AW2 HPCL 45D 25-Mar-13 99.7499 9.1515 5 125 99.7499 9.1515 INE872A14FH1 SREI INFRAST FIN 24D 25-Mar-13 99.7251 10.0615 2 67.5 99.7251 10.0615 INE228A14BI3 USHA MARTIN 88D 25-Mar-13 99.7291 9.9147 1 50 99.7291 9.9147 INE523E14IN4 L T FIN 24D 25-Mar-13 99.7540 9.0011 1 25 99.7540 9.0011 INE086A14790 ELECTROSTEEL CASTINGS24D25-Mar-13 99.7278 9.9624 1 24.5 99.7278 9.9624 INE094A14AX0 HPCL 39D 26-Mar-13 99.7406 8.6287 3 225 99.7451 8.4797 INE029A14634 BPCL 43D 26-Mar-13 99.7265 9.1001 3 75 99.7265 9.1001 INE242A14EG2 IOC 74D 26-Mar-13 99.7460 8.4496 1 70 99.7460 8.4496 INE043D14FR2 IDFC 33D 26-Mar-13 99.7520 8.2495 1 50 99.7520 8.2495 INE069A14CR0 ADITYA BIRLA NUVO 32D 26-Mar-13 99.7334 8.8699 1 50 99.7334 8.8699 INE866I14ER8 INDIA INFOLINE FIN 89D 26-Mar-13 99.7251 9.1468 1 15 99.7251 9.1468 INE738C14115 BHARAT ALUMINIUM 90D 27-Mar-13 99.7295 8.2500 2 265 99.7295 8.2500 INE242A14EJ6 IOC 58D 28-Mar-13 99.6727 9.2198 1 100 99.6727 9.2198 INE872A14FG3 SREI INFRAST FIN 44D 28-Mar-13 99.6429 10.0622 1 73 99.6429 10.0622 INE155A14BP3 TATA MOTORS 240D 28-Mar-13 99.6982 8.4993 1 25 99.6982 8.4993 INE029A14618 BPCL 55D 28-Mar-13 99.7540 9.0011 1 5 99.7540 9.0011 INE749A14BA5 JINDAL STEEL POWER 60D 12-Apr-13 99.2934 9.2766 1 20 99.2934 9.2766 INE134E14493 PFC 199D 15-Apr-13 99.2414 9.0002 3 400 99.2414 9.0002 INE860H14KJ7 ADITYA BIRLA FIN 60D 26-Apr-13 99.0370 9.1003 1 5 99.0370 9.1003 INE001A14IE8 HDFC 84D 3-May-13 98.8723 9.0501 1 5 98.8723 9.0501 INE140A14357 PIRAMAL ENTERPRISES 196D 7-May-13 98.5711 9.9832 1 25 98.5711 9.9832 INE155A14BZ2 TATA MOTORS 176D 31-May-13 97.9755 9.7950 1 50 97.9755 9.7950 INE077E14429 ESSEL MINING 180D 5-Jun-13 97.9642 9.2501 2 100 97.9642 9.2501 INE020E14BE5 STCI FIN 90D 10-Jun-13 97.7276 9.7553 1 125 97.7276 9.7553 INE532F14HS3 EDELWEISS FIN SERV 364D 14-Jun-13 97.4727 10.3998 1 25 97.4727 10.3998 INE804I14CH4 ECL FIN 364D 14-Jun-13 97.4727 10.3998 1 25 97.4727 10.3998 INE134E14501 PFC 273D 28-Jun-13 97.3835 9.3398 1 25 97.3835 9.3398 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 95.8194 9.1000 2 200 95.8194 9.1000 INE705L14347 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-14 91.5843 9.7500 1 55 91.5843 9.7500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 