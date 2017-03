Apr 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523H14JY2 JM FIN PRODUCTS 55D 4-Apr-13 99.9529 8.5998 2 50 99.9529 8.5998 INE140A14696 PIRAMAL ENTERPRISES 45D 4-Apr-13 99.9480 9.4949 1 25 99.9480 9.4949 INE866I14CH3 INDIA INFOLINE FIN 9-Apr-13 99.7972 10.5961 2 38 99.7972 10.5961 INE514E14DK0 EXIM 10-Apr-13 99.8449 8.0999 1 100 99.8449 8.0999 INE514E14DK0 EXIM 10-Apr-13 99.8228 8.0991 1 50 99.8228 8.0991 INE013A14IG8 RELIANCE CAP 351D 10-Apr-13 99.8373 8.4975 1 5 99.8373 8.4975 INE144H14123 DEUTSCHE INVESTMENT 11-Apr-13 99.7540 10.0013 1 50 99.7540 10.0013 INE140A14266 PIRAMAL ENTERPRISES178D 12-Apr-13 99.7649 8.6014 2 75 99.7649 8.6014 INE749A14BA5 JINDAL STEEL POWER 60D 12-Apr-13 99.7288 9.9257 1 45.7 99.7288 9.9257 INE866I14CG5 INDIA INFOLINE FIN 12-Apr-13 99.7148 10.4396 1 3 99.7148 10.4396 INE134E14493 PFC 199D 15-Apr-13 99.7104 8.1547 4 225 99.7106 8.1490 INE958G14JS4 RELIGARE FINVEST 15-Apr-13 99.7132 8.7486 1 10 99.7132 8.7486 INE013A14JP7 RELIANCE CAP 182D 19-Apr-13 99.6288 8.4996 1 100 99.6288 8.4996 INE532F14KH0 EDELWEISS FIN SERV 60D 26-Apr-13 99.3468 9.9994 1 100 99.3468 9.9994 INE804I14DX9 ECL FIN 60D 26-Apr-13 99.3792 9.5003 1 100 99.3792 9.5003 INE804I14EE7 ECL FIN 28D 30-Apr-13 99.3900 8.0006 3 250 99.3900 8.0006 INE261F14392 NABARD 363D 30-Apr-13 99.3900 8.0006 1 100 99.3900 8.0006 INE001A14IE8 HDFC 84D 3-May-13 99.2289 9.1496 1 9.5 99.2289 9.1496 INE236A14DT9 HCL INFOSYSTEMS 181D 6-May-13 99.1221 9.5080 1 25 99.1221 9.5080 INE236A14EE9 HCL INFOSYSTEMS 89D 20-May-13 98.7380 9.7191 1 16 98.7380 9.7191 INE155A14BZ2 TATA MOTORS 176D 31-May-13 98.6368 8.5499 1 5 98.6368 8.5499 INE804I14CK8 ECL FIN 364D 20-Jun-13 97.7779 10.5000 1 25 97.7779 10.5000 INE274G14393 INDIABULLS SECURITIES 24-Jun-13 97.7766 9.9999 1 25 97.7766 9.9999 INE404K14372 SHAPOORJI PALLONJI 142D 28-Jun-13 97.6378 10.1501 1 100 97.6378 10.1501 INE134E14501 PFC 273D 28-Jun-13 98.1288 8.0001 1 100 98.1288 8.0001 INE013A14JI2 RELIANCE CAP 324D 28-Jun-13 97.6719 10.0001 1 50 97.6719 10.0001 INE236A14DO0 HCL INFOSYSTEMS 267D 28-Jun-13 97.7692 9.5727 1 25 97.7692 9.5727 INE705L14313 VODAFONE INDIA 243D 10-Sep-13 96.2430 8.8499 1 200 96.2430 8.8499 INE532F14JF6 EDELWEISS FIN SERV 365D 26-Nov-13 94.4568 9.0000 1 90 94.4568 9.0000 INE532F14JH2 EDELWEISS FIN SERV 365D 29-Nov-13 93.5455 10.4500 1 25 93.5455 10.4500 INE749A14AQ3 JINDAL STEEL POWER 364D 13-Dec-13 93.9854 9.1601 1 50 93.9854 9.1601 INE205A14168 SESA GOA 365D 11-Mar-14 92.1036 9.1500 1 100 92.1036 9.1500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com