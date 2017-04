Apr 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523E14HJ4 L T FIN 194D 8-Apr-13 99.9326 8.2059 1 50 99.9326 8.2059 INE013A14IG8 RELIANCE CAP 351D 10-Apr-13 99.8851 8.3973 2 25 99.8851 8.3973 INE749A14BA5 JINDAL STEEL POWER 60D 12-Apr-13 99.8373 8.4975 1 50 99.8373 8.4975 INE013A14LD9 RELIANCE CAP 32D 12-Apr-13 99.8392 8.3981 2 45 99.8392 8.3981 INE134E14493 PFC 199D 15-Apr-13 99.7745 8.2494 2 90 99.7745 8.2494 INE860H14KE8 ADITYA BIRLA FIN 61D 15-Apr-13 99.7799 8.0514 1 25 99.7799 8.0514 INE289B14384 GIC HOUSING FIN 16-Apr-13 99.7595 7.9995 1 25 99.7595 7.9995 INE069A14CQ2 ADITYA BIRLA NUVO 90D 22-Apr-13 99.6288 7.9996 1 50 99.6288 7.9996 INE438A14HG9 APOLLO TYRES 90D 22-Apr-13 99.6922 8.0496 1 45 99.6922 8.0496 INE438A14HG9 APOLLO TYRES 90D 22-Apr-13 99.6265 8.0493 1 25 99.6265 8.0493 INE140A14324 PIRAMAL ENTERPRISES181D 22-Apr-13 99.6172 8.2505 1 25 99.6172 8.2505 INE175K14BY2 MORGAN STANLEY 218D 26-Apr-13 99.4991 8.7499 1 25 99.4991 8.7499 INE532F14KK4 EDELWEISS FIN SERV 25D 30-Apr-13 99.4381 8.2501 5 390 99.4381 8.2501 INE531F14AD2 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Apr-13 99.4560 7.9852 2 230 99.4552 7.9977 INE013A14KP5 RELIANCE CAP 88D 30-Apr-13 99.3428 9.6586 1 200 99.3428 9.6586 INE804I14EE7 ECL FIN 28D 30-Apr-13 99.4553 7.9962 1 50 99.4553 7.9962 INE824B14GX5 BHUSHAN STEEL 60D 17-May-13 98.6871 11.5615 1 25 98.6871 11.5615 INE514E14EQ5 EXIM 61D 22-May-13 98.9678 8.0996 1 25 98.9678 8.0996 INE155A14BZ2 TATA MOTORS 176D 31-May-13 98.7800 8.0500 1 50 98.7800 8.0500 INE738C14149 BHARAT ALUMINIUM 77D 31-May-13 98.8375 8.1001 1 25 98.8375 8.1001 INE071G14492 ICICI HOME FIN 61D 3-Jun-13 98.7079 8.0981 1 50 98.7079 8.0981 INE148I14AA5 INDIABULLS HOUSING 61D 3-Jun-13 98.6528 8.4482 1 14 98.6528 8.4482 INE580B14949 GRUH FIN 63D 4-Jun-13 98.6780 8.1499 1 50 98.6780 8.1499 INE001A14HS0 HDFC 180D 5-Jun-13 98.7215 8.1499 1 50 98.7215 8.1499 INE468M14365 SHRIRAM EQUIPMENT 69D 10-Jun-13 98.5389 8.2001 1 2 98.5389 8.2001 INE175K14BZ9 MORGAN STANLEY 264D 11-Jun-13 98.4388 8.6399 1 50 98.4388 8.6399 INE013A14IU9 RELIANCE CAP 364D 14-Jun-13 98.2033 9.5399 2 150 98.2033 9.5399 INE134E14501 PFC 273D 28-Jun-13 98.1412 8.2299 1 25 98.1412 8.2299 INE175K14BX4 MORGAN STANLEY 316D 24-Jul-13 97.2801 9.2775 1 5 97.2801 9.2775 INE001A14HD2 HDFC 364D 6-Sep-13 96.4200 8.8001 1 25 96.4200 8.8001 INE705L14313 VODAFONE INDIA 243D 10-Sep-13 96.3976 8.8001 1 25 96.3976 8.8001 INE535H14DH4 FULLERTON INDIA 364D 21-Mar-14 91.7166 9.5000 1 100 91.7166 9.5000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com