Apr 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE916D14OY7 KOTAK MAH PRIME 59D 18-Apr-13 99.9548 8.2527 1 25 99.9548 8.2527 INE140A14324 PIRAMAL ENTERPRISES181D 22-Apr-13 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE069A14CQ2 ADITYA BIRLA NUVO 90D 22-Apr-13 99.8690 7.9796 1 10 99.8690 7.9796 INE667F14549 SUNDARAM BNP 361D 26-Apr-13 99.7704 8.3997 1 65 99.7704 8.3997 INE705L14206 VODAFONE INDIA 365D 26-Apr-13 99.7724 8.3246 2 50 99.7731 8.3007 INE532F14KH0 EDELWEISS FIN SERV 60D 26-Apr-13 99.7773 9.0519 1 25 99.7773 9.0519 INE233A14AS4 GODREJ INDUSTRIES 90D 29-Apr-13 99.7311 8.2011 1 20 99.7311 8.2011 INE001A14IG3 HDFC 60D 29-Apr-13 99.7377 7.9993 1 5 99.7377 7.9993 INE532F14KK4 EDELWEISS FIN SERV 25D 30-Apr-13 99.6943 7.9952 3 425 99.6942 7.9971 INE804I14EE7 ECL FIN 28D 30-Apr-13 99.6942 7.9979 2 100 99.6941 7.9997 INE261F14392 NABARD 363D 30-Apr-13 99.6922 8.0496 1 40 99.6922 8.0496 INE233A14AY2 GODREJ INDUSTRIES 6-May-13 99.5905 7.8991 1 10 99.5905 7.8991 INE514E14DO2 EXIM 365D 14-May-13 99.4080 8.0506 1 100 99.4080 8.0506 INE261F14400 NABARD 364D 15-May-13 99.3863 8.0494 1 150 99.3863 8.0494 INE233A14BA0 GODREJ INDUSTRIES 60D 17-May-13 99.2376 9.0456 1 20 99.2376 9.0456 INE587B14KG5 GE CAP SERV INDIA 364D 20-May-13 99.2282 8.3499 1 105 99.2282 8.3499 INE514E14EQ5 EXIM 61D 22-May-13 99.2340 8.0499 1 50 99.2340 8.0499 INE033L14740 TATA CAP HOUSING FIN58D 22-May-13 99.1919 8.2600 1 25 99.1919 8.2600 INE001A14IH1 HDFC 89D 27-May-13 99.0928 8.1502 2 50 99.0928 8.1502 INE403G14FE9 STANDARD CHARTERED180D 29-May-13 98.9235 9.2372 1 100 98.9235 9.2372 INE774D14EA1 MAH MAH FIN SERV 57D 29-May-13 99.0524 8.1205 1 25 99.0524 8.1205 INE916D14PN7 KOTAK MAH PRIME 57D 31-May-13 99.0052 8.1500 1 25 99.0052 8.1500 INE178A14290 CHENNAI PETROLEUM 58D 7-Jun-13 98.8522 8.1502 2 175 98.8522 8.1502 INE242A14ES7 IOC 60D 11-Jun-13 98.7800 8.0500 1 100 98.7800 8.0500 INE242A14ES7 IOC 60D 11-Jun-13 98.8015 8.0502 1 75 98.8015 8.0502 INE404K14323 SHAPOORJI PALLONJI 181D 11-Jun-13 98.6685 8.7956 1 60 98.6685 8.7956 INE001A14ID0 HDFC 125D 12-Jun-13 98.7356 8.2003 1 50 98.7356 8.2003 INE891D14FR4 REDINGTON INDIA 67D 14-Jun-13 98.6718 8.3274 1 50 98.6718 8.3274 INE592A14383 ORIENT PAPER 91D 14-Jun-13 98.5217 9.2826 1 25 98.5217 9.2826 INE001A14HW2 HDFC 157D 14-Jun-13 98.6919 8.1997 1 25 98.6919 8.1997 INE296A14DQ9 BAJAJ FIN 365D 15-Jun-13 98.6540 8.2999 1 10 98.6540 8.2999 INE155A14CJ4 TATA MOTORS 71D 25-Jun-13 98.4257 8.3401 2 150 98.4257 8.3401 INE134E14501 PFC 273D 28-Jun-13 98.4541 7.9599 1 5 98.4541 7.9599 INE296A14DU1 BAJAJ FIN 365D 16-Jul-13 97.8531 8.8000 1 100 97.8531 8.8000 INE013A14KN0 RELIANCE CAP 181D 31-Jul-13 97.3427 9.3999 1 50 97.3427 9.3999 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 96.8066 8.4199 1 50 96.8066 8.4199 INE001A14HD2 HDFC 364D 6-Sep-13 96.5657 9.0776 1 50 96.5657 9.0776 INE140A14548 PIRAMAL ENTERPRISES 284D17-Sep-13 96.0878 9.6499 1 50 96.0878 9.6499 INE001A14HH3 HDFC 342D 24-Sep-13 96.3452 8.6000 1 25 96.3452 8.6000 INE205A14168 SESA GOA 365D 11-Mar-14 92.3739 9.1591 3 275 92.4578 9.0501 INE523H14KJ1 JM FIN PRODUCTS 365D 18-Mar-14 91.9075 9.5650 1 20 91.9075 9.5650 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com