Apr 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE438A14HG9 APOLLO TYRES 90D 22-Apr-13 99.9151 7.7537 1 25 99.9151 7.7537 INE077E14478 ESSEL MINING 60D 23-Apr-13 99.8912 7.9511 1 100 99.8912 7.9511 INE140A14829 PIRAMAL ENTERPRISES 23D 25-Apr-13 99.8449 8.0999 1 50 99.8449 8.0999 INE001A14IG3 HDFC 60D 29-Apr-13 99.7596 7.9961 1 15 99.7596 7.9961 INE037E14266 TATA TELESERV 230D 29-Apr-13 99.7506 8.2962 1 8 99.7506 8.2962 INE531F14AD2 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Apr-13 99.8252 7.9892 1 260 99.8252 7.9892 INE532F14KK4 EDELWEISS FIN SERV 25D 30-Apr-13 99.8256 7.9709 1 175 99.8256 7.9709 INE532F14KK4 EDELWEISS FIN SERV 25D 30-Apr-13 99.7378 7.9971 5 120 99.7378 7.9962 INE531F14AD2 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Apr-13 99.7377 7.9993 1 85 99.7377 7.9993 INE580B14972 GRUH FIN 20D 30-Apr-13 99.7246 8.3999 2 50 99.7246 8.3999 INE691I14931 L T INFRAST FIN 28D 30-Apr-13 99.7270 8.3250 2 50 99.7246 8.3999 INE161J14248 BILT GRAPHIC PAPER 28D 30-Apr-13 99.6737 9.9574 1 50 99.6737 9.9574 INE261F14392 NABARD 363D 30-Apr-13 99.7332 8.1369 1 50 99.7332 8.1369 INE523E14HM8 L T FIN 209D 30-Apr-13 99.7295 8.2500 1 25 99.7295 8.2500 INE523E14HM8 L T FIN 209D 30-Apr-13 99.8195 8.2502 1 25 99.8195 8.2502 INE463A14BN6 BERGER PAINTS INDIA 29D 2-May-13 99.6923 8.0475 2 125 99.6846 8.2489 INE001A14IE8 HDFC 84D 3-May-13 99.6632 8.2232 1 9.5 99.6632 8.2232 INE140A14738 PIRAMAL ENTERPRISES 49D 9-May-13 99.5304 8.2006 1 5 99.5304 8.2006 INE001A14GB8 HDFC 364D 10-May-13 99.5142 8.0992 1 50 99.5142 8.0992 INE261F14400 NABARD 364D 15-May-13 99.4084 8.0450 3 45 99.4080 8.0506 INE871D14DW1 IL &FS 364D 16-May-13 99.3446 8.6000 1 5 99.3446 8.6000 INE306N14787 TATA CAP FIN SERV 52D 27-May-13 99.1262 8.2500 1 50 99.1262 8.2500 INE261F14467 NABARD 58D 14-Jun-13 98.7585 8.0499 14 500 98.7585 8.0499 INE242A14EO6 IOC 73D 14-Jun-13 98.7575 8.0564 2 150 98.7585 8.0499 INE296A14DQ9 BAJAJ FIN 365D 15-Jun-13 98.7106 8.2203 1 15 98.7106 8.2203 INE557F14BJ2 NATIONAL HOUSING BK79D 26-Jun-13 98.4882 8.1200 1 100 98.4882 8.1200 INE523E14IK0 L T FIN 168D 26-Jun-13 98.4607 8.2700 2 65 98.4607 8.2700 INE749A14AU5 JINDAL STEEL POWER 180D 26-Jun-13 98.3298 8.9852 1 15 98.3298 8.9852 INE114A14790 SAIL 85D 27-Jun-13 98.4666 8.1201 1 100 98.4666 8.1201 INE155A14CK2 TATA MOTORS 72D 27-Jun-13 98.4369 8.2799 1 50 98.4369 8.2799 INE557F14BI4 NATIONAL HOUSING BK 86D 28-Jun-13 98.4677 7.9999 1 25 98.4677 7.9999 INE037E14308 TATA TELESERV 211D 12-Jul-13 97.9471 9.0002 2 50 97.9471 9.0002 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 96.8571 8.3999 1 25 96.8571 8.3999 INE121A14HS6 CHOLAMANDALAM 363D 13-Mar-14 92.6122 8.8500 2 75.5 92.6122 8.8500 INE523H14KJ1 JM FIN PRODUCTS 365D 18-Mar-14 91.9557 9.5600 1 20 91.9557 9.5600 INE242A14ET5 IOC 365D 16-Apr-14 92.1548 8.5600 1 25 92.1548 8.5600 =============================================================================================== *: Crores