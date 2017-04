Apr 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE804I14EE7 ECL FIN 28D 30-Apr-13 99.8252 7.9892 1 230 99.8252 7.9892 INE531F14AD2 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Apr-13 99.8195 8.2502 1 130 99.8195 8.2502 INE532F14KK4 EDELWEISS FIN SERV 25D 30-Apr-13 99.8253 7.9868 4 75 99.8251 7.9938 INE523E14HM8 L T FIN 209D 30-Apr-13 99.8184 8.3006 1 25 99.8184 8.3006 INE001A14IE8 HDFC 84D 3-May-13 99.7550 8.1495 1 100 99.7550 8.1495 INE140A14357 PIRAMAL ENTERPRISES 196D 7-May-13 99.6846 8.2489 1 25 99.6846 8.2489 INE140A14852 PIRAMAL ENTERPRISES 41D 15-May-13 99.4941 8.0692 1 25 99.4941 8.0692 INE261F14400 NABARD 364D 15-May-13 99.4935 8.0789 1 15 99.4935 8.0789 INE749A14BH0 JINDAL STEEL POWER 64D 31-May-13 99.1484 8.2501 1 25 99.1484 8.2501 INE514E14EN2 EXIM 159D 11-Jun-13 98.9066 8.0701 1 25 98.9066 8.0701 INE121H14BG9 ILFS FIN SERV 180D 11-Jun-13 98.8745 8.3097 1 20 98.8745 8.3097 INE242A14EO6 IOC 73D 14-Jun-13 98.8446 8.0500 3 100 98.8446 8.0500 INE556F14791 SIDBI 63D 14-Jun-13 98.8375 8.1001 1 25 98.8375 8.1001 INE001A14IJ7 HDFC 60D 17-Jun-13 98.7336 8.3602 2 20 98.6977 8.6002 INE296A14DR7 BAJAJ FIN 365D 20-Jun-13 98.6793 8.2798 1 40 98.6793 8.2798 INE909H14CM3 TATA MOTORS FIN 155D 21-Jun-13 98.6540 8.2999 1 25 98.6540 8.2999 INE557F14BM6 NATIONAL HOUSING BK 66D 21-Jun-13 98.6525 8.4501 1 5 98.6525 8.4501 INE523E14IH6 L T FIN 178D 24-Jun-13 98.5876 8.3002 1 25 98.5876 8.3002 INE871D14ED9 IL &FS 353D 27-Jun-13 98.5214 8.2998 2 25 98.5214 8.2998 INE140A14548 PIRAMAL ENTERPRISES 284D17-Sep-13 96.6035 8.7300 2 30 96.6035 8.7300 INE532F14JP5 EDELWEISS FIN SERV 365D 27-Dec-13 93.3499 10.4426 1 100 93.3499 10.4426 INE296A14EZ8 BAJAJ FIN 365D 22-Apr-14 91.7639 9.0000 1 25 91.7639 9.0000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com