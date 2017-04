Apr 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE916D14PD8 KOTAK MAH PRIME 59D 26-Apr-13 99.9318 8.3033 1 25 99.9318 8.3033 INE860H14KJ7 ADITYA BIRLA FIN 60D 26-Apr-13 99.9786 7.8127 1 20 99.9786 7.8127 INE306N14696 TATA CAP FIN SERV 70D 29-Apr-13 99.8646 8.2480 1 25 99.8646 8.2480 INE037E14266 TATA TELESERV 230D 29-Apr-13 99.8646 8.2480 1 25 99.8646 8.2480 INE532F14KK4 EDELWEISS FIN SERV 25D 30-Apr-13 99.8468 7.9980 2 380 99.8468 8.0005 INE580B14972 GRUH FIN 20D 30-Apr-13 99.8421 8.2464 1 100 99.8421 8.2464 INE531F14AD2 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Apr-13 99.8468 8.0005 1 100 99.8468 8.0005 INE804I14EE7 ECL FIN 28D 30-Apr-13 99.8468 8.0005 2 50 99.8468 8.0005 INE523E14HM8 L T FIN 209D 30-Apr-13 99.8411 8.2987 1 25 99.8411 8.2987 INE463A14BN6 BERGER PAINTS INDIA 29D 2-May-13 99.8025 8.0256 1 30 99.8025 8.0256 INE261F14400 NABARD 364D 15-May-13 99.5142 8.0992 2 25 99.5142 8.0992 INE043D14FY8 IDFC 59D 7-Jun-13 99.0239 7.9953 1 25 99.0239 7.9953 INE013A14LO6 RELIANCE CAP 60D 11-Jun-13 98.9362 8.3503 1 5 98.9362 8.3503 INE242A14CF8 IOC 364D 21-Jun-13 98.7155 8.0499 10 200 98.7171 8.0397 INE538A14162 GUJARAT FLUOROCHEM 74D 25-Jun-13 98.5532 8.5053 1 25 98.5532 8.5053 INE514E14DU9 EXIM 365D 28-Jun-13 98.5301 8.2503 1 10 98.5301 8.2503 INE660A14GY3 SUNDARAM FIN 364D 19-Jul-13 98.0142 8.7000 1 10 98.0142 8.7000 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 96.9371 8.4800 1 25 96.9371 8.4800 INE155A14CM8 TATA MOTORS 158D 27-Sep-13 96.4328 8.5999 2 175 96.4328 8.5999 INE094A14BB4 HPCL 364D 11-Apr-14 92.3626 8.5500 1 5 92.3626 8.5500 INE242A14ET5 IOC 365D 16-Apr-14 92.3046 8.5000 1 5 92.3046 8.5000 INE296A14EZ8 BAJAJ FIN 365D 22-Apr-14 91.7639 9.0000 1 25 91.7639 9.0000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com