May 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705L14321 VODAFONE INDIA 120D 10-May-13 99.9119 8.0462 2 175 99.9119 8.0462 INE001A14GB8 HDFC 364D 10-May-13 99.9140 7.8512 2 75 99.9135 7.9000 INE763G14858 ICICI SECURITIES 60D 10-May-13 99.9135 7.9000 1 50 99.9135 7.9000 INE140A14852 PIRAMAL ENTERPRISES 41D 15-May-13 99.8031 8.0011 2 100 99.8031 8.0011 INE029A14477 BPCL 360D 16-May-13 99.7790 8.0844 1 5 99.7790 8.0844 INE916D14KY5 KOTAK MAH PRIME 364D 21-May-13 99.6682 8.1007 2 75 99.6682 8.1007 INE126A14778 E.I.D. PARRY (INDIA) 52D24-May-13 99.6046 8.0497 1 50 99.6046 8.0497 INE306N14787 TATA CAP FIN SERV 52D 27-May-13 99.5333 8.1497 1 125 99.5333 8.1497 INE514E14ER3 EXIM 62D 27-May-13 99.5521 7.8200 2 125 99.5521 7.8200 INE532F14KQ1 EDELWEISS FIN SERV 29D 29-May-13 99.4984 8.0003 1 225 99.4984 8.0003 INE804I14EI8 ECL FIN 29D 29-May-13 99.4984 8.0003 2 140 99.4984 8.0003 INE531F14AG5 EDELWEISS SECURITIES 29D29-May-13 99.4984 8.0003 1 50 99.4984 8.0003 INE909H14DE8 TATA MOTORS FIN 48D 30-May-13 99.4670 8.1495 1 150 99.4670 8.1495 INE909H14DB4 TATA MOTORS FIN 53D 31-May-13 99.4448 8.1512 1 100 99.4448 8.1512 INE580B14964 GRUH FIN 51D 31-May-13 99.4517 8.0493 2 100 99.4517 8.0493 INE912E14DV3 SBI GLOBAL FACTORS 57D 31-May-13 99.4442 8.1600 1 100 99.4442 8.1600 INE140A14753 PIRAMAL ENTERPRISES 62D 3-Jun-13 99.3825 8.0996 1 50 99.3825 8.0996 INE018E14CQ1 SBICPSL 59D 6-Jun-13 99.3305 8.2000 1 100 99.3305 8.2000 INE242A14ER9 IOC 59D 7-Jun-13 99.3251 8.0004 1 25 99.3251 8.0004 INE957I14472 STERLITE ENERGY 66D 14-Jun-13 99.1474 8.0481 1 350 99.1474 8.0481 INE261F14467 NABARD 58D 14-Jun-13 99.1693 7.8396 1 2 99.1693 7.8396 INE140A14605 PIRAMAL ENTERPRISES150D 20-Jun-13 99.0112 8.1004 1 50 99.0112 8.1004 INE114A14808 SAIL 60D 21-Jun-13 98.9957 8.0497 1 250 98.9957 8.0497 INE114A14816 SAIL 63D 24-Jun-13 98.9309 8.0498 1 100 98.9309 8.0498 INE242A14EW9 IOC 55D 27-Jun-13 98.8706 8.0181 4 300 98.8696 8.0253 INE404K14372 SHAPOORJI PALLONJI 142D 28-Jun-13 98.7463 8.7436 1 55 98.7463 8.7436 INE242A14EV1 IOC 59D 28-Jun-13 98.8630 7.9203 1 50 98.8630 7.9203 INE557F14BI4 NATIONAL HOUSING BK86D 28-Jun-13 98.8680 7.8851 1 25 98.8680 7.8851 INE261F14418 NABARD 364D 3-Jul-13 98.6751 8.4497 1 10 98.6751 8.4497 INE037E14308 TATA TELESERV 211D 12-Jul-13 98.3748 9.0000 2 125 98.3748 9.0000 INE721A14719 SHRIRAM TRANSPORT 364D 19-Sep-13 96.8601 8.7001 1 25 96.8601 8.7001 INE205A14168 SESA GOA 365D 11-Mar-14 93.0300 8.8500 2 100 93.0300 8.8500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com