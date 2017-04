May 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14852 PIRAMAL ENTERPRISES 41D 15-May-13 99.9781 8.0057 2 35 99.9781 7.9953 INE306N14761 TATA CAP FIN SERV 44D 16-May-13 99.9562 7.9970 3 125 99.9562 7.9970 INE158O14087 IDFC PRIMARY 45D 23-May-13 99.8228 8.0991 1 25 99.8228 8.0991 INE306N14787 TATA CAP FIN SERV 52D 27-May-13 99.7180 7.9401 1 18 99.7180 7.9401 INE140A14761 PIRAMAL ENTERPRISES 56D 28-May-13 99.7159 7.9994 1 5 99.7159 7.9994 INE532F14KQ1 EDELWEISS FIN SERV 29D 29-May-13 99.6689 8.0840 5 430 99.6727 7.9905 INE804I14EI8 ECL FIN 29D 29-May-13 99.6723 8.0003 1 45 99.6723 8.0003 INE531F14AG5 EDELWEISS SECURITIES 29D29-May-13 99.6732 7.9782 1 18 99.6732 7.9782 INE849D14DH8 ICICI SEC PD 134D 30-May-13 99.6440 8.1503 1 25 99.6440 8.1503 INE242A14EQ1 IOC 60D 4-Jun-13 99.5541 7.7849 1 25 99.5541 7.7849 INE018E14CQ1 SBICPSL 59D 6-Jun-13 99.4891 8.1494 2 100 99.4891 8.1494 INE140A14605 PIRAMAL ENTERPRISES150D 20-Jun-13 99.1906 8.0498 1 50 99.1906 8.0498 INE242A14EW9 IOC 55D 27-Jun-13 99.0567 7.8996 2 250 99.0567 7.8996 INE140A14886 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 17-Jul-13 98.5485 8.4000 2 50 98.5485 8.4000 INE155A14CO4 TATA MOTORS 90D 25-Jul-13 98.2982 8.9002 1 5 98.2982 8.9002 INE705L14313 VODAFONE INDIA 243D 10-Sep-13 97.3653 8.3703 4 155 97.1788 8.9799 INE242A14DS9 IOC 364D 8-Nov-13 96.1481 8.2150 1 50 96.1481 8.2150 INE523H14KK9 JM FIN PRODUCTS 365D 25-Mar-14 92.3784 9.5600 1 5 92.3784 9.5600 INE523H14KK9 JM FIN PRODUCTS 365D 25-Mar-14 92.4081 9.5500 1 5 92.4081 9.5500 INE705L14370 VODAFONE INDIA 365D 25-Apr-14 92.3612 8.7500 1 100 92.3612 8.7500 INE667F14861 SUNDARAM BNP 365D 29-Apr-14 92.0921 8.9550 1 5 92.0921 8.9550 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com