May 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE306N14761 TATA CAP FIN SERV 44D 16-May-13 99.9788 7.7396 1 50 99.9788 7.7396 INE033L14740 TATA CAP HOUSING FIN 58D22-May-13 99.8471 7.9849 1 25 99.8471 7.9849 INE223I14065 JM FIN INSTITUTIONAL 77D24-May-13 99.8042 8.9509 1 25 99.8042 8.9509 INE001A14IH1 HDFC 89D 27-May-13 99.7413 7.8892 1 150 99.7413 7.8892 INE514E14ER3 EXIM 62D 27-May-13 99.7442 7.8005 1 75 99.7442 7.8005 INE531F14AG5 EDELWEISS SECURITIES 29D29-May-13 99.7169 7.9711 1 163 99.7169 7.9711 INE531F14AG5 EDELWEISS SECURITIES 29D29-May-13 99.6950 7.9761 1 100 99.6950 7.9761 INE580B14964 GRUH FIN 51D 31-May-13 99.6491 8.0331 1 25 99.6491 8.0331 INE556F14783 SIDBI 60D 3-Jun-13 99.5903 7.9029 1 50 99.5903 7.9029 INE242A14ER9 IOC 59D 7-Jun-13 99.5078 7.8496 1 25 99.5078 7.8496 INE514E14EN2 EXIM 159D 11-Jun-13 99.4234 7.8400 1 10 99.4234 7.8400 INE155A14CC9 TATA MOTORS 178D 13-Jun-13 99.3723 7.9503 1 25 99.3723 7.9503 INE261F14467 NABARD 58D 14-Jun-13 99.3802 7.8496 1 25 99.3802 7.8496 INE261F14467 NABARD 58D 14-Jun-13 99.3589 7.8504 1 10 99.3589 7.8504 INE774D14EE3 MAH MAH FIN SERV 81D 24-Jun-13 99.1169 8.1301 1 50 99.1169 8.1301 INE523H14JU0 JM FIN PRODUCTS 161D 24-Jun-13 99.0878 8.4005 1 25 99.0878 8.4005 INE001A14GO1 HDFC 342D 25-Jun-13 99.0983 8.1004 1 250 99.0983 8.1004 INE149A14598 TUBE INVESTMENTS OF 81D25-Jun-13 99.0977 8.1058 1 1 99.0977 8.1058 INE523E14IK0 L T FIN 168D 26-Jun-13 99.0766 8.0996 2 75 99.0766 8.0996 INE498L14034 L T FIN HOLDINGS 124D 26-Jun-13 99.0583 8.2616 1 45 99.0583 8.2616 INE037E14282 TATA TELESERV 247D 27-Jun-13 99.0317 8.2997 2 80 99.0317 8.2997 INE155A14CK2 TATA MOTORS 72D 27-Jun-13 99.0721 7.9501 1 50 99.0721 7.9501 INE870D14270 NATIONAL FERTILIZERS 50D28-Jun-13 99.0166 8.2388 1 50 99.0166 8.2388 INE749A14BL2 JINDAL STEEL POWER 60D 2-Jul-13 98.9425 8.3003 1 5 98.9425 8.3003 INE688I14AF9 CAP FIRST 58D 11-Jul-13 98.6220 8.9473 1 50 98.6220 8.9473 INE371K14084 TATA REALTY AND 179D 19-Jul-13 98.4191 9.0200 1 25 98.4191 9.0200 INE916D14LV9 KOTAK MAH PRIME 365D 19-Jul-13 98.5262 8.3997 1 5 98.5262 8.3997 INE860H14HX4 ADITYA BIRLA FIN 364D 30-Jul-13 98.2933 8.4502 2 35 98.2933 8.4502 INE013A14LY5 RELIANCE CAP 83D 5-Aug-13 98.1478 8.4001 2 20 98.1478 8.4001 INE660A14HP9 SUNDARAM FIN 365D 17-Sep-13 97.1391 8.5999 1 10 97.1391 8.5999 INE242A14DS9 IOC 364D 8-Nov-13 96.1779 8.1950 1 50 96.1779 8.1950 =============================================================================================== *: Crores