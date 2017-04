May 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE916D14KY5 KOTAK MAH PRIME 364D 21-May-13 99.9781 7.9953 1 50 99.9781 7.9953 INE140A14787 PIRAMAL ENTERPRISES 50D 22-May-13 99.9567 7.9057 1 100 99.9567 7.9057 INE704J14146 VEDANTA ALUMINIUM 87D 24-May-13 99.9113 8.1011 1 125 99.9113 8.1011 INE759E14349 LT FINCORP 65D 24-May-13 99.9124 8.0005 1 100 99.9124 8.0005 INE804I14DZ4 ECL FIN 79D 24-May-13 99.9069 8.5033 1 100 99.9069 8.5033 INE140A14779 PIRAMAL ENTERPRISES 52D 24-May-13 99.9135 7.9000 1 100 99.9135 7.9000 INE511C14HM7 MAGMA FINCORP 91D 24-May-13 99.9097 8.2473 1 50 99.9097 8.2473 INE532F14KI8 EDELWEISS FIN SERV 60D 24-May-13 99.9069 8.5033 1 25 99.9069 8.5033 INE126A14778 E.I.D. PARRY (INDIA)52D 24-May-13 99.9135 7.9000 1 25 99.9135 7.9000 INE514E14ER3 EXIM 62D 27-May-13 99.8516 7.7495 1 25 99.8516 7.7495 INE532F14KQ1 EDELWEISS FIN SERV 29D 29-May-13 99.8064 7.8668 2 600 99.8093 7.7487 INE531F14AG5 EDELWEISS SEC 29D 29-May-13 99.8082 7.7916 3 570 99.8093 7.7487 INE804I14EI8 ECL FIN 29D 29-May-13 99.8083 7.7887 2 280 99.8093 7.7487 INE774D14EA1 MAH MAH FIN SERV 57D 29-May-13 99.8031 8.0011 1 25 99.8031 8.0011 INE691I14980 L&T INFRAST FIN CO 57D 31-May-13 99.7547 8.1595 1 180 99.7547 8.1595 INE242A14EQ1 IOC 60D 4-Jun-13 99.6817 7.7700 1 25 99.6817 7.7700 INE242A14ER9 IOC 59D 7-Jun-13 99.6119 7.9005 1 25 99.6119 7.9005 INE242A14EP3 IOC 70D 13-Jun-13 99.4828 7.9073 6 201.5 99.4868 7.8452 INE140A14639 PIRAMAL ENT. 135D 13-Jun-13 99.4984 8.0003 1 5 99.4984 8.0003 INE261F14467 NABARD 58D 14-Jun-13 99.4612 7.9095 3 160 99.4591 7.9401 INE851M14487 VOLKSWAGEN FIN PVT 63D 17-Jun-13 99.3711 8.2500 1 100 99.3711 8.2500 INE289B14368 GIC HOUSING FIN 143D 20-Jun-13 99.3042 8.2499 2 125 99.3042 8.2499 INE242A14EX7 IOC 40D 26-Jun-13 99.2122 7.8328 4 350 99.2105 7.8503 INE114A14782 SAIL 84D 26-Jun-13 99.2055 7.9004 1 50 99.2055 7.9004 INE557F14BJ2 NATIONAL HOUSING BK 79D 26-Jun-13 99.2055 7.9004 1 50 99.2055 7.9004 INE242A14EW9 IOC 55D 27-Jun-13 99.1842 7.9004 2 300 99.1842 7.9004 INE094A14BC2 HPCL 53D 28-Jun-13 99.1630 7.8996 1 275 99.1630 7.8996 INE242A14EV1 IOC 59D 28-Jun-13 99.1630 7.8996 1 25 99.1630 7.8996 INE193E14168 BAJAJ ELECTRICALS 59D 28-Jun-13 99.1771 7.9698 1 5 99.1771 7.9698 INE155A14CO4 TATA MOTORS 90D 25-Jul-13 98.4740 8.5700 2 100 98.5301 8.2503 INE001A14GZ7 HDFC 364D 28-Aug-13 97.8028 8.1999 2 100 97.8028 8.1999 INE001A14HD2 HDFC 364D 6-Sep-13 97.6098 8.1999 2 100 97.6098 8.1999 INE667F14762 SUNDARAM BNP 365D 27-Dec-13 94.9631 8.7999 1 15 94.9631 8.7999 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com