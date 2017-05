May 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE126A14778 E.I.D. PARRY (INDIA)52D 24-May-13 99.9784 7.8857 1 25 99.9784 7.8857 INE660A14HS3 SUNDARAM FIN 240D 24-May-13 99.9784 7.8857 1 25 99.9784 7.8857 INE759E14349 LT FINCORP 65D 24-May-13 99.9784 7.8857 1 5 99.9784 7.8857 INE691I14949 L T INFRAST FIN 60D 27-May-13 99.9124 8.0005 1 25 99.9124 8.0005 INE804I14EI8 ECL FIN 29D 29-May-13 99.8925 7.8592 3 340 99.8803 8.7486 INE531F14AG5 EDELWEISS SECURITIES 29D29-May-13 99.8729 7.7406 3 235 99.8728 7.7479 INE532F14KQ1 EDELWEISS FIN SERV 29D 29-May-13 99.8731 7.7313 3 90 99.8728 7.7479 INE531F14AG5 EDELWEISS SECURITIES 29D29-May-13 99.8941 7.7389 1 40 99.8941 7.7389 INE523E14IQ7 L T FIN 56D 30-May-13 99.8420 8.2516 1 50 99.8420 8.2516 INE909H14DE8 TATA MOTORS FIN 48D 30-May-13 99.8468 8.0005 1 25 99.8468 8.0005 INE657N14031 EDELWEISS 69D 30-May-13 99.8654 8.1992 1 5 99.8654 8.1992 INE691I14980 L T INFRAST FIN 57D 31-May-13 99.8506 7.8018 1 25 99.8506 7.8018 INE155A14BZ2 TATA MOTORS 176D 31-May-13 99.8152 8.4471 1 5 99.8152 8.4471 INE020E14BI6 STCI FIN 70D 4-Jun-13 99.7535 8.1995 1 5 99.7535 8.1995 INE657N14098 EDELWEISS 63D 7-Jun-13 99.6865 8.1991 1 5 99.6865 8.1991 INE069A14CX8 ADITYA BIRLA NUVO 33D 10-Jun-13 99.6088 7.9638 1 40 99.6088 7.9638 INE404K14323 SHAPOORJI PALLONJI 181D 11-Jun-13 99.5482 8.7187 1 65 99.5482 8.7187 INE242A14EP3 IOC 70D 13-Jun-13 99.5512 7.8357 2 130 99.5508 7.8428 INE242A14EO6 IOC 73D 14-Jun-13 99.5303 7.8295 2 75 99.5303 7.8295 INE557F14BM6 NATIONAL HOUSING BK66D 21-Jun-13 99.3976 7.9003 1 5 99.3976 7.9003 INE242A14EU3 IOC 60D 25-Jun-13 99.3122 7.8996 1 25 99.3122 7.8996 INE851M14073 VOLKSWAGEN FIN 364D 28-Jun-13 99.1929 8.2500 1 50 99.1929 8.2500 INE511C14HZ9 MAGMA FINCORP 57D 28-Jun-13 99.1871 8.3095 2 25 99.1871 8.3095 INE140A14365 PIRAMAL ENTERPRISES277D 29-Jul-13 98.5038 8.4000 1 75 98.5038 8.4000 INE860H14LJ5 ADITYA BIRLA FIN 72D 2-Aug-13 98.4168 8.2699 1 25 98.4168 8.2699 INE140A14423 PIRAMAL ENTERPRISES290D 19-Aug-13 98.0567 8.2200 1 50 98.0567 8.2200 INE020B14144 REC 365D 26-Nov-13 95.9186 8.3500 1 0.05 95.9186 8.3500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com