May 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE849D14DO4 ICICI SEC PD 56D 31-May-13 99.9576 7.7413 1 195 99.9576 7.7413 INE012I14BT1 JM FIN SERV PVT. 98D 31-May-13 99.9562 7.9970 1 70 99.9562 7.9970 INE786A14175 JK LAKSHMI CEMENT 58D 31-May-13 99.9538 8.4354 1 20 99.9538 8.4354 INE556F14783 SIDBI 60D 3-Jun-13 99.8960 7.5999 4 200 99.8960 7.5999 INE016A14AB9 DABUR INDIA 61D 3-Jun-13 99.8933 7.7974 1 50 99.8933 7.7974 INE851M14438 VOLKSWAGEN FIN PVT 61D 4-Jun-13 99.8670 8.1016 1 75 99.8670 8.1016 INE242A14EQ1 IOC 60D 4-Jun-13 99.8736 7.6991 1 25 99.8736 7.6991 INE523E14IC7 L T FIN 181D 5-Jun-13 99.8451 8.0894 2 75 99.8455 8.0685 INE121A14HX6 CHOLAMANDALAM 63D 7-Jun-13 99.8228 8.0991 1 5 99.8228 8.0991 INE140A14613 PIRAMAL ENTERPRISES144D 10-Jun-13 99.7393 7.9504 2 150 99.7393 7.9504 INE140A14795 PIRAMAL ENTERPRISES 70D 11-Jun-13 99.7176 7.9514 1 100 99.7176 7.9514 INE242A14EP3 IOC 70D 13-Jun-13 99.6879 7.6182 2 15.5 99.6888 7.5962 INE155A14CC9 TATA MOTORS 178D 13-Jun-13 99.6731 7.9807 1 7 99.6731 7.9807 INE945G14BE8 RELIGARE SECURITIES 91D 21-Jun-13 99.3825 9.8603 1 5 99.3825 9.8603 INE860H14IO1 ADITYA BIRLA FIN 273D 27-Jun-13 99.3635 8.3504 1 25 99.3635 8.3504 INE331A14501 MADRAS CEMENTS 38D 27-Jun-13 99.3306 8.4820 2 5 99.3306 8.4820 INE531F14AI1 EDELWEISS SECURITIES 30D28-Jun-13 99.3670 7.7506 3 550 99.3670 7.7506 INE804I14EP3 ECL FIN 30D 28-Jun-13 99.3670 7.7506 5 300 99.3670 7.7506 INE532F14KT5 EDELWEISS FIN SERV 30D 28-Jun-13 99.3670 7.7506 1 200 99.3670 7.7506 INE891D14FW4 REDINGTON INDIA 62D 8-Jul-13 99.0666 8.5975 1 25 99.0666 8.5975 INE860H14LJ5 ADITYA BIRLA FIN 72D 2-Aug-13 98.5089 8.4998 1 25 98.5089 8.4998 INE140A14AA9 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 16-Aug-13 98.1215 8.8451 2 10 98.1205 8.8501 INE001A14GZ7 HDFC 364D 28-Aug-13 97.9826 8.3500 1 50 97.9826 8.3500 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 97.8269 8.1899 1 25 97.8269 8.1899 INE205A14143 SESA GOA 365D 22-Nov-13 95.9296 8.7499 3 209.5 95.9296 8.7499 INE404K14489 SHAPOORJI PALLONJI 310D 27-Feb-14 93.2795 9.5975 1 10 93.2795 9.5975 INE705L14354 VODAFONE INDIA 363D 10-Mar-14 93.6390 8.6999 2 175 93.6390 8.6999 INE705L14354 VODAFONE INDIA 363D 10-Mar-14 93.6599 8.7000 1 25 93.6599 8.7000 =============================================================================================== *: Crores