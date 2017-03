May 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523E14IP9 L T FIN 64D 31-May-13 99.9787 7.7657 3 175 99.9787 7.7762 INE691I14980 L T INFRAST FIN 57D 31-May-13 99.9789 7.6869 2 90 99.9795 7.4840 INE580B14964 GRUH FIN 51D 31-May-13 99.9785 7.8492 1 25 99.9785 7.8492 INE071G14492 ICICI HOME FIN 61D 3-Jun-13 99.9162 7.6532 1 50 99.9162 7.6532 INE774D14EB9 MAH MAH FIN SERV 61D 3-Jun-13 99.9363 7.7551 1 25 99.9363 7.7551 INE957I14498 STERLITE ENERGY 61D 5-Jun-13 99.8711 7.8515 1 25 99.8711 7.8515 INE851M14479 VOLKSWAGEN FIN PVT 60D 7-Jun-13 99.8261 7.9480 2 100 99.8261 7.9480 INE976I14HO5 TATA CAP 81D 7-Jun-13 99.8250 7.9984 1 50 99.8250 7.9984 INE468M14365 SHRIRAM EQUIPMENT 69D 10-Jun-13 99.7514 8.2696 1 5 99.7514 8.2696 INE705L14297 VODAFONE INDIA 182D 12-Jun-13 99.7141 8.0502 2 235 99.7141 8.0502 INE705L14297 VODAFONE INDIA 182D 12-Jun-13 99.7344 8.1002 1 65 99.7344 8.1002 INE242A14EP3 IOC 70D 13-Jun-13 99.7074 7.6509 1 5 99.7074 7.6509 INE242A14EO6 IOC 73D 14-Jun-13 99.6846 7.6990 1 50 99.6846 7.6990 INE720G14585 JINDAL POWER 60D 14-Jun-13 99.7055 7.7007 1 25 99.7055 7.7007 INE261F14467 NABARD 58D 14-Jun-13 99.6766 7.8949 1 18 99.6766 7.8949 INE261F14467 NABARD 58D 14-Jun-13 99.7093 7.6011 1 5 99.7093 7.6011 INE001A14IJ7 HDFC 60D 17-Jun-13 99.6288 7.9996 1 50 99.6288 7.9996 INE037E14290 TATA TELESERV 198D 20-Jun-13 99.5712 7.8593 1 25 99.5712 7.8593 INE242A14EX7 IOC 40D 26-Jun-13 99.4510 7.7497 2 50 99.4510 7.7497 INE331A14501 MADRAS CEMENTS 38D 27-Jun-13 99.3537 8.4798 1 1.5 99.3537 8.4798 INE531F14AI1 EDELWEISS SECURITIES 30D28-Jun-13 99.3886 7.7420 3 242 99.3880 7.7502 INE404K14372 SHAPOORJI PALLONJI 142D 28-Jun-13 99.3371 8.3991 1 100 99.3371 8.3991 INE804I14EP3 ECL FIN 30D 28-Jun-13 99.3881 7.7489 2 100 99.3881 7.7489 INE958G14KJ1 RELIGARE FINVEST 60D 28-Jun-13 99.3105 8.7384 1 36 99.3105 8.7384 INE860H14LJ5 ADITYA BIRLA FIN 72D 2-Aug-13 98.5366 8.4699 1 50 98.5366 8.4699 INE916D14PJ5 KOTAK MAH PRIME 154D 29-Aug-13 97.9397 8.4377 1 30 97.9397 8.4377 INE020E14BF2 STCI FIN 179D 10-Sep-13 97.6441 8.5500 1 0.3 97.6441 8.5500 INE851M14511 VOLKSWAGEN FIN PVT141D 13-Sep-13 97.5912 8.5800 1 50 97.5912 8.5800 INE514E14EE1 EXIM 364D 13-Sep-13 97.6962 8.1200 1 25 97.6962 8.1200 INE001A14HX0 HDFC 348D 23-Dec-13 95.4580 8.3899 2 70 95.4580 8.3899 INE705L14354 VODAFONE INDIA 363D 10-Mar-14 93.6468 8.7500 1 50 93.6468 8.7500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com