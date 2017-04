Jun 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE069A14CU4 ADITYA BIRLA NUVO 36D 4-Jun-13 99.9792 7.5936 1 25 99.9792 7.5936 INE580B14949 GRUH FIN 63D 4-Jun-13 99.9790 7.6666 1 25 99.9790 7.6666 INE523E14IC7 L T FIN 181D 5-Jun-13 99.9581 7.6500 3 300 99.9584 7.5952 INE705L14289 VODAFONE INDIA 182D 6-Jun-13 99.9376 7.5967 4 500 99.9376 7.5967 INE860H14HH7 ADITYA BIRLA FIN 364D 7-Jun-13 99.9168 7.5983 1 100 99.9168 7.5983 INE121A14HX6 CHOLAMANDALAM 63D 7-Jun-13 99.9151 7.7537 2 95 99.9151 7.7537 INE804I14EF4 ECL FIN 64D 7-Jun-13 99.9102 8.2016 1 50 99.9102 8.2016 INE557F14BK0 NATIONAL HOUSING BK 61D 10-Jun-13 99.8553 7.5586 3 600 99.8554 7.5508 INE242A14EP3 IOC 70D 13-Jun-13 99.8154 7.5004 1 25 99.8154 7.5004 INE242A14EO6 IOC 73D 14-Jun-13 99.7684 7.7037 2 280 99.7643 7.8394 INE013A14IU9 RELIANCE CAP 364D 14-Jun-13 99.7813 8.0000 1 5 99.7813 8.0000 INE007N14187 FEDBK FIN SERV 60D 17-Jun-13 99.6744 8.5166 2 10 99.6744 8.5166 INE846E14393 KARVY STOCK BROKING 34D 19-Jun-13 99.5653 9.9599 1 25 99.5653 9.9599 INE140A14605 PIRAMAL ENTERPRISES150D 20-Jun-13 99.6334 7.9001 1 50 99.6334 7.9001 INE242A14CF8 IOC 364D 21-Jun-13 99.6496 7.5500 1 25 99.6496 7.5500 INE532F14KL2 EDELWEISS FIN SERV 81D 24-Jun-13 99.5561 7.7498 1 125 99.5561 7.7498 INE532F14KL2 EDELWEISS FIN SERV 81D 24-Jun-13 99.5772 7.7489 1 125 99.5772 7.7489 INE532F14KO6 EDELWEISS FIN SERV 60D 25-Jun-13 99.3861 10.2481 1 200 99.3861 10.2481 INE691I14AA4 L T INFRAST FIN 41D 25-Jun-13 99.5110 8.1528 1 100 99.5110 8.1528 INE871D14ES7 IL &FS 26D 25-Jun-13 99.5110 8.1528 1 100 99.5110 8.1528 INE532F14KR9 EDELWEISS FIN SERV 34D 27-Jun-13 99.4770 7.9956 4 500 99.4930 7.7499 INE532F14KR9 EDELWEISS FIN SERV 34D 27-Jun-13 99.5141 7.7487 3 400 99.5141 7.7487 INE114A14790 SAIL 85D 27-Jun-13 99.4865 7.8498 1 50 99.4865 7.8498 INE242A14EW9 IOC 55D 27-Jun-13 99.4995 7.6501 1 25 99.4995 7.6501 INE860H14IO1 ADITYA BIRLA FIN 273D 27-Jun-13 99.4696 8.1095 1 25 99.4696 8.1095 INE013A14LZ2 RELIANCE CAP 34D 27-Jun-13 99.4984 8.0003 1 5 99.4984 8.0003 INE531F14AI1 EDELWEISS SECURITIES 30D28-Jun-13 99.4720 7.7497 1 300 99.4720 7.7497 INE532F14KT5 EDELWEISS FIN SERV 30D 28-Jun-13 99.4720 7.7497 1 190 99.4720 7.7497 INE804I14EP3 ECL FIN 30D 28-Jun-13 99.4720 7.7497 1 140 99.4720 7.7497 INE296A14EA1 BAJAJ FIN 343D 28-Jun-13 99.4381 8.2501 1 50 99.4381 8.2501 INE242A14EV1 IOC 59D 28-Jun-13 99.4832 7.9005 1 25 99.4832 7.9005 INE851M14115 VOLKSWAGEN FIN PVT364D 12-Jul-13 99.0737 8.7503 1 50 99.0737 8.7503 INE306N14894 TATA CAP FIN SERV 77D 5-Aug-13 98.6015 8.3499 1 5 98.6015 8.3499 INE140A14993 PIRAMAL ENTERPRISES 81D 6-Aug-13 98.6044 8.2001 1 5 98.6044 8.2001 INE121H14AI7 ILFS FIN SERV 365D 9-Aug-13 98.4863 8.4999 1 30 98.4863 8.4999 INE705L14388 VODAFONE INDIA 92D 9-Aug-13 98.5126 8.3500 1 25 98.5126 8.3500 INE705L14354 VODAFONE INDIA 363D 10-Mar-14 93.7099 8.7500 1 100 93.7099 8.7500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com