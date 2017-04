Jun 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE069A14CY6 ADITYA BIRLA NUVO 33D 11-Jun-13 99.9795 7.4840 1 25 99.9795 7.4840 INE001A14ID0 HDFC 125D 12-Jun-13 99.9595 7.3942 3 100 99.9595 7.3942 INE242A14EP3 IOC 70D 13-Jun-13 99.9391 7.4180 3 225 99.9391 7.4140 INE242A14EO6 IOC 73D 14-Jun-13 99.9177 7.5161 1 25 99.9177 7.5161 INE851M14487 VOLKSWAGEN FIN PVT 63D 17-Jun-13 99.8687 7.9979 1 50 99.8687 7.9979 INE945G14BI9 RELIGARE SECURITIES 31D 17-Jun-13 99.7816 11.4129 1 50 99.7816 11.4129 INE557F14BL8 NATIONAL HOUSING BK 69D 20-Jun-13 99.7894 7.7013 2 200 99.7908 7.6518 INE242A14EU3 IOC 60D 25-Jun-13 99.6846 7.6990 1 25 99.6846 7.6990 INE242A14EX7 IOC 40D 26-Jun-13 99.6697 7.5599 1 175 99.6697 7.5599 INE557F14BJ2 NATIONAL HOUSING BK79D 26-Jun-13 99.6636 7.7000 1 125 99.6636 7.7000 INE242A14EW9 IOC 55D 27-Jun-13 99.6427 7.6989 2 125 99.6427 7.6989 INE691I14AB2 L T INFRAST FIN 41D 27-Jun-13 99.6444 8.1411 2 100 99.6444 8.1411 INE236A14DN2 HCL INFOSYSTEMS 272D 27-Jun-13 99.5856 8.9344 1 20 99.5856 8.9344 INE094A14BC2 HPCL 53D 28-Jun-13 99.6242 7.6491 4 450 99.6242 7.6491 INE531F14AI1 EDELWEISS SECURITIES30D 28-Jun-13 99.6195 7.7442 2 400 99.6193 7.7493 INE514E14DU9 EXIM 365D 28-Jun-13 99.6193 7.7493 1 150 99.6193 7.7493 INE804I14EP3 ECL FIN 30D 28-Jun-13 99.6195 7.7447 2 90 99.6193 7.7493 INE242A14EV1 IOC 59D 28-Jun-13 99.6251 7.6307 1 50 99.6251 7.6307 INE134E14519 PFC 192D 15-Jul-13 99.2321 8.0701 1 50 99.2321 8.0701 INE977J14858 TRAPTI TRADING 74D 30-Jul-13 98.8629 8.3963 1 25 98.8629 8.3963 INE020E14BP1 STCI FIN 72D 31-Jul-13 98.8395 8.4031 1 35 98.8395 8.4031 INE031A14010 HUDCO TXNPS-33C 60D 6-Aug-13 98.7219 8.2903 1 25 98.7219 8.2903 INE851M14537 VOLKSWAGEN FIN PVT 92D 8-Aug-13 98.6828 8.3999 1 25 98.6828 8.3999 INE155A14CT3 TATA MOTORS 97D 2-Sep-13 98.1212 8.3202 1 150 98.1212 8.3202 INE556F14742 SIDBI 365D 28-Feb-14 94.3249 8.3500 1 0.05 94.3249 8.3500 INE556F14742 SIDBI 365D 28-Feb-14 94.3452 8.3500 1 0.05 94.3452 8.3500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com