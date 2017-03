Jun 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523E14IE3 L T FIN 181D 13-Jun-13 99.9803 7.1919 1 25 99.9803 7.1919 INE020B14151 REC 41D 20-Jun-13 99.8359 7.4994 1 50 99.8359 7.4994 INE881J14DJ4 SREI EQUIPMENT FIN 49D 21-Jun-13 99.8096 7.7374 2 65 99.8105 7.6999 INE523H14LB6 JM FIN PRODUCTS 18D 21-Jun-13 99.8206 8.1998 1 10 99.8206 8.1998 INE691I14AA4 L T INFRAST FIN 41D 25-Jun-13 99.7106 8.1490 1 100 99.7106 8.1490 INE149A14598 TUBE INVESTMENTS 81D 25-Jun-13 99.7336 7.4997 1 50 99.7336 7.4997 INE957I14464 STERLITE ENERGY 82D 26-Jun-13 99.6971 7.9210 1 100 99.6971 7.9210 INE523E14IK0 L T FIN 168D 26-Jun-13 99.6903 8.0994 1 75 99.6903 8.0994 INE523E14JB7 L T FIN 27D 27-Jun-13 99.6682 8.1007 1 100 99.6682 8.1007 INE691I14AB2 L T INFRAST FIN 41D 27-Jun-13 99.6682 8.1007 1 75 99.6682 8.1007 INE860H14IO1 ADITYA BIRLA FIN 273D 27-Jun-13 99.6723 8.0003 1 25 99.6723 8.0003 INE871D14ED9 IL & FS 353D 27-Jun-13 99.6941 7.9997 1 25 99.6941 7.9997 INE532F14KR9 EDELWEISS FIN SERV 34D 27-Jun-13 99.6725 7.9954 1 25 99.6725 7.9954 INE094A14BC2 HPCL 53D 28-Jun-13 99.6846 7.6990 1 25 99.6846 7.6990 INE202B14726 DEWAN HOUSING FIN 60D 28-Jun-13 99.5602 10.0773 1 25 99.5602 10.0773 INE523E14IU9 L T FIN 53D 28-Jun-13 99.6462 8.0997 1 10 99.6462 8.0997 INE001A14IL3 HDFC 87D 8-Aug-13 98.7006 8.4303 2 500 98.7006 8.4303 INE140A14AA9 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 16-Aug-13 98.4329 8.9400 1 25 98.4329 8.9400 INE514E14EC5 EXIM 365D 28-Aug-13 98.3736 7.9401 1 5 98.3736 7.9401 INE140A14AC5 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 28-Aug-13 98.1489 8.9402 1 5 98.1489 8.9402 INE001A14IQ2 HDFC 87D 5-Sep-13 98.0948 8.3400 1 25 98.0948 8.3400 INE001A14HD2 HDFC 364D 6-Sep-13 98.0590 8.5000 1 35 98.0590 8.5000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com