Jun 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14965 INDIABULLS HOUSING 90D 20-Jun-13 99.9797 7.4110 3 275 99.9797 7.4110 INE020B14151 REC 41D 20-Jun-13 99.9799 7.3258 3 120 99.9799 7.3380 INE069A14DA4 ADITYA BIRLA NUVO 37D 20-Jun-13 99.9799 7.3380 1 100 99.9799 7.3380 INE121A14HQ0 CHOLAMANDALAM 90D 20-Jun-13 99.9799 7.3380 2 75 99.9799 7.3380 INE126A14802 E.I.D. PARRY (INDIA)51D 20-Jun-13 99.9796 7.4475 1 50 99.9796 7.4475 INE580B14980 GRUH FIN 51D 20-Jun-13 99.9799 7.3380 1 25 99.9799 7.3380 INE825A14239 VARDHMAN TEXTILES 37D 20-Jun-13 99.9793 7.5571 1 7.5 99.9793 7.5571 INE720G14601 JINDAL POWER 59D 21-Jun-13 99.9592 7.4490 1 25 99.9592 7.4490 INE085A14172 CHAMBAL FERTILISERS 60D 21-Jun-13 99.9552 8.1797 1 25 99.9552 8.1797 INE850D14835 GODREJ AGROVET 10D 24-Jun-13 99.8907 7.9876 1 15 99.8907 7.9876 INE242A14EU3 IOC 60D 25-Jun-13 99.8785 7.4002 4 500 99.8785 7.4002 INE242A14EU3 IOC 60D 25-Jun-13 99.8987 7.4024 1 25 99.8987 7.4024 INE487L14011 IIFL REALITY 187D 26-Jun-13 99.8288 10.4325 1 285 99.8288 10.4325 INE866I14EO5 INDIA INFOLINE FIN 187D 26-Jun-13 99.8288 10.4325 2 189 99.8288 10.4325 INE477L14012 INDIA INFOLINE 187D 26-Jun-13 99.8288 10.4325 1 100 99.8288 10.4325 INE557F14BJ2 NATIONAL HOUSING BK79D 26-Jun-13 99.8602 7.2998 1 50 99.8602 7.2998 INE242A14EX7 IOC 40D 26-Jun-13 99.8592 7.3521 1 25 99.8592 7.3521 INE957I14464 STERLITE ENERGY 82D 26-Jun-13 99.8744 7.6503 1 5 99.8744 7.6503 INE010B14111 CADILA HEALTHCARE 76D 27-Jun-13 99.8269 7.9114 1 125 99.8269 7.9114 INE331A14501 MADRAS CEMENTS 38D 27-Jun-13 99.8153 8.4425 2 6.75 99.8153 8.4425 INE013A14LZ2 RELIANCE CAP 34D 27-Jun-13 99.8255 7.9755 1 0.3 99.8255 7.9755 INE532F14KT5 EDELWEISS FIN SERV 30D 28-Jun-13 99.8097 7.7340 3 350 99.8093 7.7487 INE094A14BC2 HPCL 53D 28-Jun-13 99.8403 7.2980 4 200 99.8403 7.2980 INE870D14270 NATIONAL FERTILIZERS 50D28-Jun-13 99.8191 7.3498 1 150 99.8191 7.3498 INE202B14726 DEWAN HOUSING FIN 60D 28-Jun-13 99.7526 10.0583 1 20 99.7526 10.0583 INE306N14860 TATA CAP FIN SERV 73D 25-Jul-13 99.1915 8.5002 1 5 99.1915 8.5002 INE033L14799 TATA CAP HOUSING FIN 61D29-Jul-13 99.1000 8.4996 1 5 99.1000 8.4996 INE851M14545 VOLKSWAGEN FIN 84D 31-Jul-13 99.0542 8.5003 1 5 99.0542 8.5003 INE580B14AB2 GRUH FIN 63D 6-Aug-13 98.9167 8.3278 1 50 98.9167 8.3278 INE121H14AI7 ILFS FIN SERV 365D 9-Aug-13 98.8399 8.4001 1 15 98.8399 8.4001 INE261F14483 NABARD 63D 12-Aug-13 98.8129 8.1203 1 100 98.8129 8.1203 INE557F14BO2 NATIONAL HOUSING BK77D 30-Aug-13 98.4082 8.2001 2 200 98.4082 8.2001 INE155A14CA3 TATA MOTORS 260D 30-Aug-13 98.4187 8.2598 1 50 98.4187 8.2598 INE013A14MD7 RELIANCE CAP 87D 30-Aug-13 98.1959 9.4450 1 5 98.1959 9.4450 INE001A14IQ2 HDFC 87D 5-Sep-13 98.2490 8.3398 1 25 98.2490 8.3398 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 98.2666 8.1500 2 50 98.2666 8.1500 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 98.2882 8.1499 1 50 98.2882 8.1499 INE916D14PE6 KOTAK MAH PRIME 181D 10-Sep-13 98.0979 8.5268 1 2.2 98.0979 8.5268 INE001A14IT6 HDFC 364D 16-Jun-14 92.0905 8.6600 2 62 92.0905 8.6600 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com