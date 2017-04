Jun 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE013A14LZ2 RELIANCE CAP 34D 27-Jun-13 99.9392 7.4018 1 45 99.9392 7.4018 INE094A14BC2 HPCL 53D 28-Jun-13 99.9201 7.2967 2 125 99.9201 7.2967 INE532F14KT5 EDELWEISS FIN SERV 30D 28-Jun-13 99.9153 7.7343 3 80 99.9151 7.7537 INE091A14238 NIRMA 171D 28-Jun-13 99.9162 7.6532 1 50 99.9162 7.6532 INE511C14HZ9 MAGMA FINCORP 57D 28-Jun-13 99.9149 7.7720 2 30 99.9149 7.7720 INE296A14EA1 BAJAJ FIN 343D 28-Jun-13 99.9184 7.4521 1 25 99.9184 7.4521 INE514E14DV7 EXIM 365D 5-Jul-13 99.7677 8.4987 1 10 99.7677 8.4987 INE958G14KA0 RELIGARE FINVEST 115D 8-Jul-13 99.5893 10.7517 2 50 99.5893 10.7517 INE134E14519 PFC 192D 15-Jul-13 99.5478 8.2901 1 25 99.5478 8.2901 INE013A14KN0 RELIANCE CAP 181D 31-Jul-13 99.1206 8.7521 1 12 99.1206 8.7521 INE647O14014 PANTALOONS FASHION 91D 6-Aug-13 98.9803 8.7448 2 8 98.9803 8.7448 INE140A14977 PIRAMAL ENTERPRISES 87D 8-Aug-13 98.9810 8.3503 2 50 98.9810 8.3503 INE557F14BO2 NATIONAL HOUSING BK 77D 30-Aug-13 98.5189 8.1900 1 50 98.5189 8.1900 INE001A14IQ2 HDFC 87D 5-Sep-13 98.3594 8.3398 1 25 98.3594 8.3398 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 98.3686 8.1802 1 5 98.3686 8.1802 INE851M14180 VOLKSWAGEN FIN 364D 10-Sep-13 98.2283 8.5500 1 50 98.2283 8.5500 INE013A14LP3 RELIANCE CAP 159D 18-Sep-13 98.0030 8.7501 1 50 98.0030 8.7501 INE289B14434 GIC HOUSING FIN 169D 5-Dec-13 96.3222 8.5500 1 25 96.3222 8.5500 INE705L14305 VODAFONE INDIA 361D 20-Dec-13 95.8855 8.7499 2 75 95.8855 8.7499 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com