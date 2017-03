Jun 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE498L14034 L T FIN HOLDINGS 124D 26-Jun-13 99.9775 8.2143 1 100 99.9775 8.2143 INE508F14453 RASHTRIYA ISPAT 70D 27-Jun-13 99.9558 8.0701 1 200 99.9558 8.0701 INE144H14214 DEUTSCHE INVESTMENTS76D 27-Jun-13 99.9548 8.2527 1 100 99.9548 8.2527 INE860H14IO1 ADITYA BIRLA FIN 273D 27-Jun-13 99.9792 7.5936 1 100 99.9792 7.5936 INE523E14JB7 L T FIN 27D 27-Jun-13 99.9558 8.0701 1 50 99.9558 8.0701 INE532F14KR9 EDELWEISS FIN SERV 34D 27-Jun-13 99.9586 7.5664 2 35 99.9597 7.3577 INE532F14KT5 EDELWEISS FIN SERV 30D 28-Jun-13 99.9577 7.7279 2 205 99.9576 7.7413 INE804I14EP3 ECL FIN 30D 28-Jun-13 99.9579 7.6865 1 150 99.9579 7.6865 INE242A14EV1 IOC 59D 28-Jun-13 99.9375 7.6089 1 125 99.9375 7.6089 INE660A14IQ5 SUNDARAM FIN 79D 28-Jun-13 99.9314 8.3521 1 100 99.9314 8.3521 INE134E14501 PFC 273D 28-Jun-13 99.9404 7.2557 1 70 99.9404 7.2557 INE008I14680 COX AND KINGS 25D 28-Jun-13 99.9111 10.8258 1 50 99.9111 10.8258 INE236A14DO0 HCL INFOSYSTEMS 267D 28-Jun-13 99.9204 9.6924 1 25 99.9204 9.6924 INE532F14KT5 EDELWEISS FIN SERV 30D 28-Jun-13 99.9366 7.7186 1 25 99.9366 7.7186 INE804I14EP3 ECL FIN 30D 28-Jun-13 99.9366 7.7186 1 5 99.9366 7.7186 INE296A14EA1 BAJAJ FIN 343D 28-Jun-13 99.9395 7.3653 1 5 99.9395 7.3653 INE891D14FW4 REDINGTON INDIA 62D 8-Jul-13 99.6966 8.5445 1 25 99.6966 8.5445 INE749A14BM0 JINDAL STEEL POWER 60D 16-Jul-13 99.4937 8.8448 1 25 99.4937 8.8448 INE860H14HR6 ADITYA BIRLA FIN 364D 16-Jul-13 99.5133 8.5007 1 5 99.5133 8.5007 INE866I14GA9 INDIA INFOLINE FIN 60D 19-Jul-13 99.4049 9.5005 1 5 99.4049 9.5005 INE523H14IO5 JM FIN PRODUCTS 365D 21-Aug-13 98.6748 8.5999 1 25 98.6748 8.5999 INE804I14EM0 ECL FIN 91D 23-Aug-13 98.6053 8.7503 1 25 98.6053 8.7503 INE660A14HI4 SUNDARAM FIN 361D 26-Aug-13 98.6015 8.3499 1 25 98.6015 8.3499 INE175K14BW6 MORGAN STANLEY 351D 28-Aug-13 98.4660 8.8849 1 75 98.4660 8.8849 INE514E14EC5 EXIM 365D 28-Aug-13 98.6078 8.1798 1 25 98.6078 8.1798 INE514E14EC5 EXIM 365D 28-Aug-13 98.6610 7.7401 1 5 98.6610 7.7401 INE020E14BV9 STCI FIN 80D 30-Aug-13 98.4179 8.8901 1 75 98.4179 8.8901 INE387A14461 SUNDRAM FASTENERS 81D 30-Aug-13 98.3829 9.0900 1 40 98.3829 9.0900 INE523H14IT4 JM FIN PRODUCTS 4-Sep-13 98.2419 9.1999 1 50 98.2419 9.1999 INE001A14IQ2 HDFC 87D 5-Sep-13 98.3815 8.3399 1 25 98.3815 8.3399 INE916D14PE6 KOTAK MAH PRIME 181D 10-Sep-13 98.2330 8.5267 1 1 98.2330 8.5267 INE148I14AS7 INDIABULLS HOUSING 91D 23-Sep-13 97.8993 8.8001 2 30 97.8993 8.8001 INE020B14144 REC 365D 26-Nov-13 96.6574 8.2499 1 0.05 96.6574 8.2499 INE289B14434 GIC HOUSING FIN 169D 5-Dec-13 96.3098 8.5799 2 25 96.3098 8.5799 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com