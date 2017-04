Jun 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14KT5 EDELWEISS FIN SERV 30D 28-Jun-13 99.9788 7.7396 5 520 99.9788 7.7396 INE134E14501 PFC 273D 28-Jun-13 99.9800 7.3015 2 165 99.9800 7.3015 INE804I14EP3 ECL FIN 30D 28-Jun-13 99.9788 7.7396 2 155 99.9788 7.7396 INE404K14372 SHAPOORJI PALLONJI 142D 28-Jun-13 99.9797 7.4110 1 100 99.9797 7.4110 INE193E14168 BAJAJ ELECTRICALS 59D 28-Jun-13 99.9802 7.2284 1 10 99.9802 7.2284 INE094A14BC2 HPCL 53D 28-Jun-13 99.9800 7.3015 1 5 99.9800 7.3015 INE975F14793 KOTAK MAH 364D 9-Jul-13 99.7282 8.2898 1 30 99.7282 8.2898 INE134E14519 PFC 192D 15-Jul-13 99.6149 8.3003 1 25 99.6149 8.3003 INE140A14423 PIRAMAL ENTERPRISES290D 19-Aug-13 98.8021 8.3497 1 25 98.8021 8.3497 INE085A14230 CHAMBAL FERTILISERS 60D 20-Aug-13 98.7699 8.4181 1 15 98.7699 8.4181 INE774D14EQ7 MAH MAH FIN SERV 66D 23-Aug-13 98.7082 8.3803 1 25 98.7082 8.3803 INE013A14KU5 RELIANCE CAP 181D 26-Aug-13 98.5772 8.7803 1 50 98.5772 8.7803 INE514E14EC5 EXIM 365D 28-Aug-13 98.6507 8.0524 6 575 98.6428 8.0999 INE660A14IW3 SUNDARAM FIN 91D 29-Aug-13 98.5355 8.7498 1 5 98.5355 8.7498 INE523E14GZ2 L T FIN 3-Sep-13 98.4502 8.4497 1 50 98.4502 8.4497 INE001A14IQ2 HDFC 87D 5-Sep-13 98.4257 8.3401 1 25 98.4257 8.3401 INE001A14HD2 HDFC 364D 6-Sep-13 98.4111 8.3002 1 35 98.4111 8.3002 INE580B14AD8 GRUH FIN 87D 13-Sep-13 98.2552 8.3098 1 50 98.2552 8.3098 INE296A14EF0 BAJAJ FIN 364D 13-Sep-13 98.2057 8.5498 1 10 98.2057 8.5498 INE155A14CM8 TATA MOTORS 158D 27-Sep-13 97.9436 8.3298 1 25 97.9436 8.3298 INE242A14ET5 IOC 365D 16-Apr-14 93.7242 8.3700 1 10 93.7242 8.3700 INE001A14IT6 HDFC 364D 16-Jun-14 92.2530 8.6830 5 250 92.2637 8.6700 INE001A14IT6 HDFC 364D 16-Jun-14 92.2435 8.6700 2 50 92.2435 8.6700 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com