Jun 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE804I14EJ6 ECL FIN 60D 1-Jul-13 99.9747 3.0789 1 50 99.9747 3.0789 INE660A14GV9 SUNDARAM FIN 365D 4-Jul-13 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE804I14EK4 ECL FIN 70D 19-Jul-13 99.4991 8.7499 1 75 99.4991 8.7499 INE001A14IN9 HDFC 59D 26-Jul-13 99.3783 8.1550 1 50 99.3783 8.1550 INE660A14IX1 SUNDARAM FIN 62D 5-Aug-13 99.1387 8.3449 1 25 99.1387 8.3449 INE043D14GA6 IDFC 90D 6-Aug-13 99.1714 7.8196 3 200 99.1714 7.8196 INE247J14013 STERLING AND WILSON 90D 13-Aug-13 98.7217 10.2744 1 100 98.7217 10.2744 INE916D14MD5 KOTAK MAH PRIME 364D 13-Aug-13 98.9648 8.3000 1 50 98.9648 8.3000 INE866I14GI2 INDIA INFOLINE FIN 64D 14-Aug-13 98.8414 9.9499 1 5 98.8414 9.9499 INE804I14EM0 ECL FIN 91D 23-Aug-13 98.5262 10.4997 1 200 98.5262 10.4997 INE657N14122 EDELWEISS 88D 27-Aug-13 98.6380 8.9999 1 175 98.6380 8.9999 INE657N14122 EDELWEISS 88D 27-Aug-13 98.5278 9.0897 1 25 98.5278 9.0897 INE514E14EC5 Exim 365D 28-Aug-13 98.6746 8.0371 3 535 98.6721 8.0526 INE001A14GZ7 HDFC 364D 28-Aug-13 98.6319 8.2997 1 5 98.6319 8.2997 INE916D14PJ5 KOTAK MAH PRIME 154D 29-Aug-13 98.6373 8.1334 2 75 98.6428 8.0999 INE614G14051 RELIANCE POWER 90D 2-Sep-13 98.1698 10.3103 1 100 98.1698 10.3103 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 98.4610 8.1502 1 25 98.4610 8.1502 INE261F14491 NABARD 90D 18-Sep-13 98.2887 7.7500 1 100 98.2887 7.7500 INE532F14KU3 EDELWEISS FIN SERV 183D 11-Dec-13 96.1589 9.0000 1 75 96.1589 9.0000 INE804I14ET5 ECL FIN 183D 11-Dec-13 96.0678 9.0000 1 75 96.0678 9.0000 INE705L14354 VODAFONE INDIA 363D 10-Mar-14 93.9607 9.2001 1 33 93.9607 9.2001 INE438A14HM7 APOLLO TYRES 294D 27-Mar-14 93.6820 9.0500 1 50 93.6820 9.0500 INE001A14IT6 HDFC 364D 16-Jun-14 92.2447 8.6931 2 65 92.2390 8.7000 INE296A14FI1 BAJAJ FIN 365D 27-Jun-14 91.9827 8.7400 1 5 91.9827 8.7400 =============================================================================================== *: Crores